SCANDAL、1年ぶりの新曲「Line of sight」配信リリース

SCANDALが、本日行われたYouTube Liveの中で、新曲「Line of sight」を2023年3月15日（水）に配信リリースすることを発表した。

本作は、2022年1月にリリースしたオリジナルアルバム『MIRROR』以来、約1年ぶりとなる新曲。2月24日（金）より稼働開始となるアーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベースLINXTAGE」の主題歌として書き下ろされた楽曲となっている。

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なお、4月7日（金）からは全国7カ所でSCANDAL TOUR 2023「unlimited UTOPIA」を開催。メイングラフィックならびに公演ガイドラインも発表された。2月24日まで最速プレオーダーが受付中。

＜リリース情報＞

SCANDAL

「Line of sight」

形態：デジタル配信

リリース日：2023年3月15日（水）

リンク：https://jvcmusic.lnk.to/SCANDAL

Blu-ray/DVD『SCANDAL ”Documentary film MIRROR”』

発売日：2023年2月22日（水）

https://www.her-label.com/Documentary_film_MIRROR/

（Blu-ray）VIXL-392/6380円（税込）（DVD）VIBL-1076/5280円（税込）

＝収録内容＝

-本編映像-

「SCANDAL ”Documentary film MIRROR”」

MIRROR

eternal

アイボリー

愛の正体

one more time

プリズム

-特典映像-

「SCANDAL ”Documentary film MIRROR”」 Outtakes

彼女は Wave（Live from SCANDAL WORLD TOUR 2022 ”MIRROR” in PARIS）

蒼の鳴る夜の隙間で（Live from SCANDAL WORLD TOUR 2022 ”MIRROR” in PARIS）

＜ツアー情報＞

SCANDAL TOUR 2023「unlimited UTOPIA」

2023年4月7日（金）Zepp Nagoya open

2023年4月8日（土）Zepp Osaka Bayside

2023年4月14日（金）KT Zepp Yokohama

2023年4月15日（土）仙台 GIGS

2023年4月19日（水）Zepp Sapporo

2023年4月29日（土）Zepp Fukuoka

2023年5月4日（木・祝）Zepp DiverCity Tokyo

チケット料金：一般5500円（税込）/ 学生5000円（税込）1人4枚まで購入可能

Website（her）：https://www.her-label.com/

Website（SCANDAL）：https://www.scandal-4.com/