SCANDAL、1年ぶりの新曲「Line of sight」配信リリース

SCANDALが、本日行われたYouTube Liveの中で、新曲「Line of sight」を2023年3月15日（水）に配信リリースすることを発表した。
本作は、2022年1月にリリースしたオリジナルアルバム『MIRROR』以来、約1年ぶりとなる新曲。2月24日（金）より稼働開始となるアーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベースLINXTAGE」の主題歌として書き下ろされた楽曲となっている。
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なお、4月7日（金）からは全国7カ所でSCANDAL TOUR 2023「unlimited UTOPIA」を開催。メイングラフィックならびに公演ガイドラインも発表された。2月24日まで最速プレオーダーが受付中。
＜リリース情報＞
SCANDAL
「Line of sight」
形態：デジタル配信
リリース日：2023年3月15日（水）
リンク：https://jvcmusic.lnk.to/SCANDAL
Blu-ray/DVD『SCANDAL ”Documentary film MIRROR”』
発売日：2023年2月22日（水）
https://www.her-label.com/Documentary_film_MIRROR/
（Blu-ray）VIXL-392/6380円（税込）（DVD）VIBL-1076/5280円（税込）
＝収録内容＝
-本編映像-
「SCANDAL ”Documentary film MIRROR”」
MIRROR
eternal
アイボリー
愛の正体
one more time
プリズム
-特典映像-
「SCANDAL ”Documentary film MIRROR”」 Outtakes
彼女は Wave（Live from SCANDAL WORLD TOUR 2022 ”MIRROR” in PARIS）
蒼の鳴る夜の隙間で（Live from SCANDAL WORLD TOUR 2022 ”MIRROR” in PARIS）
＜ツアー情報＞
SCANDAL TOUR 2023「unlimited UTOPIA」
2023年4月7日（金）Zepp Nagoya open
2023年4月8日（土）Zepp Osaka Bayside
2023年4月14日（金）KT Zepp Yokohama
2023年4月15日（土）仙台 GIGS
2023年4月19日（水）Zepp Sapporo
2023年4月29日（土）Zepp Fukuoka
2023年5月4日（木・祝）Zepp DiverCity Tokyo
チケット料金：一般5500円（税込）/ 学生5000円（税込）1人4枚まで購入可能
Website（her）：https://www.her-label.com/
Website（SCANDAL）：https://www.scandal-4.com/