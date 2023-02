中村ゆりか “素朴”な10代をすごした…けど「卒業式、学校行事の記憶はあんまりない(笑)」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月21日(火)の放送は、俳優の中村ゆりかさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、共通の知り合いであるGENERATIONSのメンバー・佐野玲於さんや、学生時代の思い出について語りました。中村ゆりかさんは、2011年に映画『5windows』でデビューし、NHK連続テレビ小説『まれ』や、ドラマ、映画『賭ケグルイ』などに出演。アーティストとしては、2022年11月に『浮ついたHeart』を配信リリース。3月1日(水)に1st EP『Moonlight』をリリースします。こもり校長:中村ゆりか先生とははじめましてですが、僕の仲良しの佐野玲於先生と共演されていましたね。去年の夏ごろでしたっけ?中村:そうですね。MBSの『生き残った6人によると』というゾンビのドラマで、佐野さんとご一緒しました。こもり校長:(ゲストで)「来てくれるんだよ」って話をしたら、「そうなの? なんで!?」って言ってました(笑)。中村:お話しされたんですか!? ありがたいです(笑)。佐野さんとは、ABEMAの『会社は学校じゃねぇんだよ(新世代逆襲編)』のときにも一度お会いしていて、2度目だったんです。すごく不思議な方でした……。こもり校長:そうなんですよ(笑)。中村:佐野さんからしたら、共演者に年下の方が多くて……イジって仲良くなるみたいなコミュニケーションの取り方が面白いなと思いました。こもり校長:独特ですよね(笑)。中村:私はオープニングで、トランポリンを飛ばないといけなかったんです。そのときに、佐野さんに「中村さんって、トランポリン似合わないね」って……(笑)。まだそんなに会話してなかったんですけど、飛ぶ前にそんなこと言われて(笑)。こもり校長:最低ですね(笑)。いやぁ~本当に……その説はお世話になりました(笑)。中村:こちらこそ。仲良くしていただいて(笑)。こもり校長:(今回の番組テーマが『卒業までにはっきりさせたい恋』ということで)中村先生は10代から仕事をされていますけど、卒業式は出られました?中村:仕事は11歳12歳ぐらいからしていたんですけど、卒業式は正直記憶があまりなくて。でも「さよなら~」は言った……した気がします(笑)。こもり校長:まぁ、卒業式は「また明日ね」より「さよなら」ですよね(笑)。中村:(笑)。例えば学校のイベントとか、みんなで結託してやる行事とかは、あんまり記憶にないです……(笑)。こもり校長:どんな10代だったんですか?中村:え~……でも素朴ですよ。こもり校長:素朴!?中村:なんですかね……破天荒じゃなかったです(笑)。こもり校長:さっきから、「結託」とか「素朴」とか「破天荒」とか、ワードチョイスが面白いですね(笑)。今日は生徒(リスナー)と話して、あのころの気持ちを思い出しましょう。中村:そうですね、ありがとうございます(笑)。こもり校長:中村先生は、恋バナとかお好きですか?中村:好きですね~。自分の恋バナを話すのは恥ずかしくて躊躇しちゃうんですけど、人の恋バナを「え? なになに?」って聞いたり(笑)。テンション上がりますね。こもり校長:じゃあ、恋の相談をされるのは多いですか?中村:多いほうだと思います。こもり校長:じゃあ今日は、悩める10代にアドバイスいただいてもいいですか?中村:私でよければ……先生なので(笑)。先生ですよね!?こもり校長:先生です! 自信持ってください(笑)。では、生徒の話を聞いていきましょう!この日の放送では、『卒業までにはっきりさせたい恋』をテーマに……・「1年半前から片思いをしている仲のいい女の子に告白しようか悩んでいる」という中3・「1コ上の先輩が好きで卒業する前に告白したいけど、年下男子でも大丈夫かと悩んでいる」という中2・「3年間片思いをして一度振られた相手に、もう一度告白したい」という高3と電話をつなぎ、リスナーの背中を押していきました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/