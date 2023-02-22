真島ヒロ原作によるTVアニメ「EDENS ZERO」第2期のキービジュアルが公開された。

4月1日に日本テレビ系で放送開始の「EDENS ZERO」第2期。キービジュアルには、レベッカを奪おうと手を伸ばす銀河六魔将の1人・ドラッケン・ジョー、彼が率いる4人の特殊部隊・エレメント4、拳をかざし立ち向かうシキの姿などが描かれた。

また3月11日に東京・新宿バルト9で、「EDENS ZERO」第2期第1話、第2話の先行上映会の開催が決定。舞台挨拶付き上映会には、シキ役の寺島拓篤、ハッピー役の釘宮理恵、ピーノ役の井澤詩織、ホムラ役の青木志貴、ドラッケン役の楠大典が登壇する。チケットのプレリザーブは、2月25日11時から3月5日まで23時59分までチケットぴあで受け付ける。

さらにTVerでは期間限定で、「EDENS ZERO」1期を無料配信。3月1日12時より第1話から第5話、3月8日12時より第6話から第10話、3月15日12時より第11話から第15話、3月22日12時より第16話から第20話、3月29日12時より第21話から第25話までがそれぞれ配信される。

「EDENS ZERO」第2期1-2話 舞台挨拶付き先行上映会

日時：2023年3月11日（土）15:15～16:50

会場：東京都 新宿バルト9

登壇者：寺島拓篤、釘宮理恵、井澤詩織、青木志貴、楠大典

「EDENS ZERO」第1期無料配信スケジュール

配信先：TVer

第1話～第5話：2023年3月1日（水）12:00～4月5日（水）11:59

第6話～第10話：2023年3月8日（水）12:00～3月15日（水）11:59

第11話～第15話：2023年3月15日（水）12:00～3月22日（水）11:59

第16話～第20話：2023年3月22日（水）12:00～3月29日（水）11:59

第21話～第25話：2023年3月29日（水）12:00～4月5日（水）11:59

TVアニメ「EDENS ZERO」第2期

放送情報

日本テレビ系：2023年4月1日（土）24:55～

スタッフ

総監督：石平信司

監督：渡部穏寛

シリーズ構成：広田光毅

アニメーションキャラクターデザイン：迫由里香

サブキャラクターデザイン：菊池隼也

美術監督：魏斯曼（スタジオちゅーりっぷ）

色彩設計：伊藤由紀子

撮影監督：廣瀬唯希

編集：後藤正浩（REAL T）

音響監督：はたしょう二

音響制作：マジックカプセル

音楽：平野義久

音楽制作：日本テレビ音楽

アニメーション制作：J.C.STAFF

キャスト

シキ：寺島拓篤

レベッカ：小松未可子

ハッピー：釘宮理恵

ワイズ：手塚ヒロミチ

ピーノ：井澤詩織

ホムラ：青木志貴

ウィッチ：安野希世乃

シスター：藤井ゆきよ

ハーミット：高尾奏音

モスコ：岩田光央

シャオメイ：井上ほの花

ドラッケン：楠大典

ラグナ：八代拓

シルフ：大久保瑠美

ファイ：増田俊樹

ダイチ：伊丸岡篤

(c)真島ヒロ/講談社・NTV