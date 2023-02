『ブルーアーカイブ』より1/4スケールフィギュア「静山マシロ 水着Ver.」が登場する。

『ブルーアーカイブ』よりトリニティ総合学園・正義実現委員会のマシロが1/4スケールフィギュアで登場。作中イベント「夏空のウィッシュリスト」の水着姿を立体化している。2023年11月に発売。価格は29,700円(税込)。

(C) 2023 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.