『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より「一之瀬アスナ(バニーガール)」が1/7スケールでフィギュア化される。

『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より一之瀬アスナがバニーガール姿になったフィギュア「一之瀬アスナ(バニーガール)」が登場。イラストレーターPOPQN氏の画風を忠実に再現し、テーブルに座っているアスナの魅惑的な目つきや、胸元に差しているカードなど、セクシーな要素満載のフィギュアとなっている。2024年1月に発売。価格は22,000円(税込)。

(C)2023 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.