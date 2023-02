BABYMETAL、先行配信楽曲「Light and Darkness」ティーザー映像公開

BABYMETAL初のコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』の2023年3月24日(金)全世界同時リリースに先駆けて、2月24日(金)よりダウンロード&ストリーミングを開始する第四弾先行配信楽曲「Light and Darkness」のティーザー映像#1が公開された。

今作は、2022年4月より石化されたBABYMETALを復元する計画「THE OTHER ONE」がバーチャルワールド”METALVERSE(メタルバース)”で復元されたパラレルワールド「LIGHT AND DARKNESS」をテーマにしている。光があるから闇があり、闇があることによって輝く世界がある。光と闇が交差する夜、毒され堕ちてゆく先に求めるのは、強い愛に満ち溢れた世界。開いた扉の先に待ち受けるのは希望なのか絶望なのか?それぞれの観点によって変わる陰と陽の対立と調和、森羅万象の二面性を表した楽曲となっている。

BABYMETALは、次のライブとなる「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE」が、ぴあアリーナMMで、4月1日(土)「BLACK NIGHT」、2日(日)「CLEAR NIGHT」の2公演で開催されることが決定している。新世界(ニューワールド)への旅立ちの時とともに新しいメタルが誕生することが告げられているBABYMETAL。今後の新たな展開に引き続き注目が集まる。

【動画を観る】BABYMETAL「Light and Darkness」ティーザー映像#1

<リリース情報>

BABYMETAL

DIGITAL SINGLE「Light and Darkness」

リリース日:2023年2月24日(金)

ダウンロード&ストリーミング

https://bm.lnk.to/lightanddarkness

CONCEPT ALBUM「THE OTHER ONE」

リリース日:2023年3月24日(金)

予約:https://bm.lnk.to/theotherone

=CD/VINYL収録内容=

TFCC-86889 / TFCC-86890 / TFJC-38115 / PPTF-8149 / ONEC-0043共通

1. METAL KINGDOM

2. Divine Attack - 神撃 -

3. Mirror Mirror

4. MAYA

5. Time Wave

6. Believing

7. METALIZM

8. Monochrome

9. Light and Darkness

10. THE LEGEND

完全生産限定盤:

アナログサイズ特殊パッケージ仕様+復元パズル TFCC-86889 ¥5500円(税込)[CD]全10曲収録

通常盤:

TFCC-86890 ¥3300(税込)[CD]全10曲収録

※初回生産分のみクリアケース・クリアブックレット仕様

※通常盤は、初回生産分終了次第、汎用ブックレット仕様に移行

アナログ盤(完全生産限定):

TFJC-38115 ¥4950円(税込)[VINYL]全10曲収録

※クリアジャケット・クリアバイナル仕様

アスマート限定盤「BLACK ALBUM」(完全生産限定):

PPTF-8149 ¥3300円(税込)[CD]全10曲収録

※ブラックケース仕様

<ライブ情報>

「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -」

2023年4月1日(土)”BLACK NIGHT”、4月2日(日)”CLEAR NIGHT”・ぴあアリーナMM

一般発売チケット:

MOSH'SH PIT(オールスタンディング):¥15000円(税込)

整理番号付、未就学児童入場不可、1申込につき2枚まで

MOSH'SH SEAT(指定席)¥15000円(税込)

全席指定、3歳以下入場不可(4歳以上チケット必要)、1申込につき2枚まで

「Sabaton THE TOUR TO END ALL TOURS」

Special Guest:BABYMETAL

Support:LORDI

2023年4月14日(金)イギリス, リーズ / First Direct Arena

2023年4月15日(土)イギリス, ロンドン / OVO Arena Wembley

2023年4月16日(日)イギリス, カーディフ / Motorpoint Arena

2023年4月18日(火)イギリス, グラスゴー / OVO Hydro

2023年4月21日(金)フランス, パリ / Zénith Paris La Villette

2023年4月22日(土)ドイツ, フランクフルト / Festhalle Frankfurt

2023年4月24日(月)ドイツ, ハンブルグ / Barclays Arena

2023年4月25日(火)ルクセンブルク, エシュ=シュル=アルゼット / Rockhal Main Hall

2023年4月28日(金)スウェーデン, ストックホルム / Avicii Arena

2023年4月29日(土)ノルウェイ, オスロ / Oslo Spektrum

2023年4月30日(日)デンマーク, コペンハーゲン / Royal Arena

2023年5月2日(火)ドイツ, ハノーファー / ZAG Arena

2023年5月3日(水)オランダ, アムステルダム / Ziggo Dome

2023年5月5日(金)ドイツ, ベルリン / Mercedes Benz Arena

2023年5月6日(土)ドイツ, ライプツィヒ / Quarterback Immobilien Arena

2023年5月7日(日)オーストリア, ウィーン / Wiener Stadthalle

2023年5月9日(火)ポーランド, ウッチ / Atlas Arena

2023年5月10日(水)チェコ, オストラヴァ / Arena Ostrava

2023年5月12日(金)ドイツ, ケルン / Lanxess Arena

2023年5月13日(土)ベルギー, アントワープ / Sportpaleis

2023年5月15日(月)ドイツ, ミュンヘン / Olympiahalle

2023年5月18日(木)エストニア, タリン / Saku Suurhall

2023年5月19日(金)フィンランド, ヘルシンキ / Helsinki Ice Hall (Helsingin jäähalli)

2023年5月20日(土)フィンランド, クオピオ / Kuopio-Halli

Sabaton OFFICIAL WEBSITE:https://www.sabaton.net/

BABYMETAL TOUR INFORMATION:https://www.babymetal.com/tour/

BABYMETAL Official Website:http://www.babymetal.com