【チェシャ猫にトムとジェリーも！】キュートな『猫の日』アイテム4選♪

本日2月22日は『猫の日』! 猫をフィーチャーした様々なアイテムの中から、猫キャラクターがキュートなアイテムをセレクトしてご紹介♪

>>>見ているだけで癒される♪可愛すぎる『猫の日』アイテムをチェック!(写真47点)

猫の日は、「猫と一緒に暮らせる幸せに感謝し、猫とともにこの喜びをかみしめる記念日」という趣旨で、1987年に愛猫家の学者・文化人からなる「猫の日制定委員会」がペットフード工業会(現:一般社団法人ペットフード協会)と協力して制定。世界各国で異なる日にちが制定されている中、日本では猫の鳴き声の「にゃん」と日本語の「2」の語呂合わせにちなみ、全国の愛猫家からの公募で2月22日となっている。

そんな『猫の日』にちなんだ猫のキャラクターグッズをチェックして行こう!

【ディズニー×えちがわのりゆき】

ディズニーより、猫キャラクターをモチーフにしたアイテムが登場!

イラストレーターの「えちがわのりゆき」氏が描き起こしたアートがグッズ化。ディズニー作品『おしゃれキャット』のマリーや、『ふしぎの国のアリス』のチェシャ猫、『ピノキオ』のフィガロなど、やさしく、ほっこりとした表情と雰囲気で描かれたねこキャラクターたちに、見ているだけで癒やされる♪

ラインナップは、ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、ボールペンセットやファイルセットなどのステーショナリー、ミニ巾着やクッションなど普段使いに活躍するアイテムばかり。

ディズニーストア店舗、ディズニーフラッグシップ東京とディズニー公式オンラインストアshopDisney(ショップディズニー)にて発売中。

【ディズニー×earth music&ecology】

earth music&ecologyからは、ディズニー作品に登場する猫キャラクターをフィーチャーしたコレクションが登場!

『おしゃれキャット』の「マリー」、『ふしぎの国のアリス』の「チェシャ猫」、『ピノキオ』の「フィガロ」、『シンデレラ』の継母の飼い猫「ルシファー」、『オリバー/ニューヨーク子猫ものがたり』の「オリバー」の5匹をフィーチャーしたアイテムが展開する。

今回のディズニーキャットコレクションでは、ロンTと生活雑貨4型がラインアップ。バックにキャラクターをプリントしたロンTのほか、チェシャ猫が変身したようなPC・タブレットケースはインパクト大! マリーやオリバーの可愛らしいしぐさにキュンとしちゃう手鏡やハート型のコインケースなど、日常生活にも取り入れやすいアイテムが揃っている。

ディズニーキャットコレクションは、全国のearth music&ecology店舗およびECサイト「STRIPE CLUB」にて発売中。

【トムとジェリー×スナイデル ホーム】

『トムとジェリー』のルームウェアやアクセサリーが、女性を中心に人気のルームウェアブランド「スナイデル ホーム」よりフィーチャリングコレクションとして初登場!

今回のコレクションは、「sweet dream」がテーマとなっていて、星空の中で気持ちよさそうに眠るトムや、チーズの三日月の上やハンモックで寝ているジェリーのイラストが注目ポイント!

胸に大きくイラストがあしらわれたニットプルオーバーのほか、胸や背中にワンポイントとしてデザインされているロングTシャツなども用意されていて、大人も楽しめそう♪ メンズも用意されているので、家族やパートナーとお揃いコーデもできる。

『トムとジェリー』のフィーチャリングコレクションは、2月22日12時より、オフィシャルオンラインサイト、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」および全国直営店にて発売開始となる。

【mofusand×まんまる焼き】

人気キャラクター「mofusand」が、チルドデザート「まんまる焼き」に新登場!

白いまんまる生地でミルク味のクリームを包み、生地表面には全4種のにゃんこと目が合うようなデザインの焼き印が。

おまけに1枚付属するまんまるシールは、シュークリームをほおばるにゃんこや、たい焼きの被り物をかぶったにゃんこなど、スイーツにちなんだデザインの全9種。その内、シークレットデザインの1種は、まんまる焼きオリジナルの描き下ろしデザインが採用されている。

「mofusand まんまる焼き」は、全国のファミリーマート約1万6500店舗(一部店舗を除く)にて販売中。

(C)Disney

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s23)

(C)mofusand