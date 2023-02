今年で7周年を迎えた、サンエックスの人気キャラクター『チャイロイコグマ』のソロキャラクター絵本第2弾が発売されることが決定♪ 予約販売が、2023年2月20日(月)から開始されている。

『チャイロイコグマ』は、サンエックスの「リラックマ」シリーズに登場するキャラクター。リラックマ、コリラックマと大の仲良しで、はちみつの森に住んでいる。

チャームポイントは、ふさふさの胸毛。口を開けるとキバがあり、足の裏はクマの形をしている。

今回発売される絵本『チャイロイコグマ ココロのかけらをあつめて』は、親友・くまんばちとの関係に大注目の描き下ろしストーリー。おっとりとした雰囲気が愛らしい、新キャラクターの「じいやばち」も要チェックだ。

また、チャイロイコグマは4月28日(金)から5月16日(火)まで、大丸東京店 11階催事場にて開催されるリラックマ20周年記念のイベント「祝・成くま式」、リラックマ20周年アニバーサリーサイトにも登場する。

絵本やイベントで、チャイロイコグマの可愛さに癒されてみてはいかが?

>>>チャイロイコグマ&じいやばちを見る(写真5点)

(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.