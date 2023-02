山本彩の4thアルバム「&」が5月17日にリリースされる。

「&」は2019年12月にリリースされた「α」以来、約3年半ぶりのアルバム。1人ひとりが時代を形作るうえで表れる多様性に着目し、どのような面も自分だと認め、認識していくことがテーマとなっている。今作には「α」発売後に発表された既発シングルの「ゼロ ユニバース」「ドラマチックに乾杯」「yonder」「Don’t hold me back」「あいまって。」に、未発売曲「ラメント」と新曲2曲を加えた全12曲が収録される。アルバムはFC限定盤、初回限定盤、通常盤の3形態が用意され、FC限定盤には昨年行われたライブ「SAYAKA YAMAMOTO LIVE 2022 "now"」の映像とそのドキュメンタリー映像、インタビュー映像などを収録したDVDが、初回限定盤には収録曲のミュージックビデオやメイキング映像、レコーディング風景などを収めたDVDが付属する。

また山本が6月から7月にかけて全国ツアーを開催することも決定した。オフィシャルファンクラブサイトでは本日2月21日よりチケットの先行予約を受付中。

山本彩 コメント

今回の新曲は、自分の中にあるネガティブな面やポジティブな面といった

矛盾しているけど両立している、そんな部分を表現したいと思い書きました。

自分自身も、自分の多面性によるギャップに葛藤する事があるので

聴いてくれた方が、共鳴出来るような

どこか楽になれるような

そんなアルバムになればいいなと思っています。

山本彩「&」収録内容

CD

・ゼロ ユニバース

・愛なんていらない

・against

・ドラマチックに乾杯

・ぼくはおもちゃ

・oasis

・yonder

・Don’t hold me back

・あいまって。

・ラメント

ほか全12曲予定

DVD(FC限定盤)

・SAYAKA YAMAMOTO LIVE 2022 "now" at EX THEATER ROPPONGI 2022.12.27

・Documentary of SAYAKA YAMAMOTO 2022-2023

・Exclusive Photo Book -Album "&" and SAYAKA YAMAMOTO LIVE 2022 "now"-

DVD(初回限定盤)

・Music Video Clips(ゼロ ユニバース / against / ドラマチックに乾杯 / yonder -Lyric Video- / Don’t hold me back / Don’t hold me back -Dance Performance Video- / あいまって。-Lyric Video- / 新曲)

・Behind the Scenes of "&"

SAYAKA YAMAMOTO TOUR 2023 -&-

2023年6月15日(木)千葉県 千葉LOOK

2023年6月17日(土)福島県 郡山HIP SHOT JAPAN

2023年6月18日(日)栃木県 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya

2023年6月23日(金)埼玉県 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3

2023年6月25日(日)静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠

2023年6月28日(水)石川県 金沢EIGHT HALL

2023年6月29日(木)京都府 KYOTO MUSE

2023年7月1日(土)香川県 高松festhalle

2023年7月2日(日)広島県 広島CLUB QUATTRO

2023年7月9日(日)宮城県 SENDAI GIGS

2023年7月13日(木)東京都 Zepp DiverCity(TOKYO)

2023年7月18日(火)愛知県 Zepp Nagoya

2023年7月19日(水)大阪府 Zepp Namba(OSAKA)

2023年7月26日(水)福岡県 Zepp Fukuoka