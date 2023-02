4月8、9日に茨城・アダストリアみとアリーナで行われるライブイベント「KITASAN ROLLING 2023」の出演アーティスト第3弾が発表された。

北関東で活動中の音楽プロジェクト・Slipstreamが新たに開催する「KITASAN ROLLING 2023」。今回の発表では8日公演にKOTORIと東京スカパラダイスオーケストラ、9日公演にUNISON SQUARE GARDENとリーガルリリーが追加された。各プレイガイドではチケット先行予約を先着にて受け付けている。

Slipstream presents KITASAN ROLLING 2023

2023年4月8日(土)茨城県 アダストリアみとアリーナ

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / indigo la End / the quiet room / Cody・Lee(李) / KOTORI / 東京スカパラダイスオーケストラ / Hump Back / フレデリック / polly / yama / リュックと添い寝ごはん / and more



2023年4月9日(日)茨城県 アダストリアみとアリーナ

<出演者>

打首獄門同好会 / オレンジスパイニクラブ / キュウソネコカミ / クリープハイプ / SHISHAMO / the shes gone / ねぐせ。 / ハルカミライ / FOMARE / UNISON SQUARE GARDEN / リーガルリリー / and more