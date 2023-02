10代アーティスト音楽の甲子園『閃光ライオット』エントリースタート！特別審査員はいしわたり淳治

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月20日(月)の放送は、この日からエントリーがスタートしたイベント『マイナビ 閃光ライオット2023 produced by SCHOOL OF LOCK!』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が新情報を発表しました。こもり校長:今日2月20日から、SCHOOL OF LOCK! がおくる音楽の甲子園、10代アーティスト限定の音楽フェス『マイナビ 閃光ライオット2023 produced by SCHOOL OF LOCK!』、出場者の受け付けを開始したぞー!2週間前の2月6日に『閃光ライオット』の開催を発表したら、ものすごい反響がありました。『閃光ライオット』でツイッターのトレンドに入ったりもして、あの日『閃光ライオット』はホットワードになった。ただ、ここからの主役は、今このラジオを聴いているキミ! 今、ピクってなったキミだよ!『閃光ライオット』のサイトもオープンしました。そこを見ると、新しい情報が発表されています。●キービジュアル公開こもり校長:おー! かっこいい! 1人の少女がギターを持って手を掲げていて、後ろで見たことない怪獣が叫んでいる! これ、普通にかっこいいな!このキービジュアルを担当してくれたのは、ずっと真夜中でいいのに。のミュージックビデオなどを手がけるアニメーション作家のこむぎこ2000先生です!ちなみに……いままでの『閃光ライオット』のビジュアルは、なんと! うちの職員(スタッフ)の手描きでした(笑)。俺も10代のころにあれを見ていて「かっこいい」と思っていたけど……だいぶランクアップしてる(笑)。だいぶかっこいいぞ!●特別審査員決定こもり校長:『閃光ライオット』の音源の審査は、SCHOOL OF LOCK! の職員はもちろん、Sony Musicのスタッフ、そして何より『閃光ライオット』を応援してくれる生徒のみんな、そのすべての熱量で決まる!そんな僕らの熱量を、音楽的な側面で大きくサポートしてくれる特別審査員は……いしわたり淳治先生!元SUPERCARのメンバーで、現在は音楽プロデューサーとして活躍するいしわたり淳治先生。2011年から『閃光ライオット』の審査をしてくれていて、“いつメン(いつものメンバー)”の審査員です。あの、『関ジャム 完全燃SHOW』によく出ている人だね(笑)。楽曲についてちゃんと語れる人です(笑)。こもり校長:あらためて、『閃光ライオット』って何? と思っている生徒(リスナー)に……これは、出演者はすべて10代のアマチュアアーティストによるSCHOOL OF LOCK! が主催する音楽フェスです。プロとかアマチュアとかのくくりもどうかと思うんだけど、言葉としてわかりやすいから使わせてほしい。プロとしてデビューしていない、つまりは、今ラジオを聴いている生徒のキミ(に出場資格がある)!奏でる音楽に一切の縛りはありません。バンドでもいい! ソロでもいい! ボカロでも何でもOK! 音楽ジャンルも、ロックでもラップでもピアノ弾き語りでも何でもOK! 例えば全員が歌って踊るみたいなパターンは、今までにはなかったんだけど……時代とともに音楽シーンは変わっていくし、最近の流れを見ると今年とかは全然あると思う。さらに楽曲は、オリジナルでもいいしコピーでもOK! 正直、コピーバンドがファイナルまで残ったことは、今までの歴史の中ではなかったんだけど、「俺たちはコピーやカバーで最後までいきます!」というヤツがいても全然OKだと思う。「それが俺たちの一番かっこいい瞬間なんですよ!」と言うなら、マジでOK!とにかく、音で自分を表現したい! 自分を鳴らしたい! そんな生徒からのエントリーを待っている!参加資格は10代! でも今回に限り、コロナ禍で開催できなかった3年間に10代から20代になった生徒も、10代の延長戦としてエントリーできます。・ファイナルライブ審査開催日(有観客):2023年8月7日(月)・会場:Zepp DiverCity(TOKYO)●音源受付:2023年2月20日(月)~4月17日(月)●ファイナルまでの審査・音源審査(一次審査)・全国スタジオ審査(二次審査):5月3日(水・祝)~5月27日(土)・ライブハウス審査(三次審査/無観客):6月17日(土)、18日(日)、24日(土)、25日(日)→この次に進むのがファイナルライブ審査です。●優勝賞金:100万円●オフィシャルサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/riot<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/