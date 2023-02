上白石萌歌「不安なこともあると思うけど、楽しんでください！」4月から寮生活が始まる10代にエール

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。2月20日(月)の放送では、4月から寮生活が始まるという10代にエールをおくりました。初メッセージです。僕はちょっと早く受験が終わって、今年の4月から志望校に進学するのですが、地元の大阪を離れて通うことになるので寮生活になります。少し心配ですがadieu先生の歌を聴いてがんばりたいです!(15歳)上白石:もう終わったんだね! お疲れ様です。おめでとう! これまでたくさん頑張ったんだろうなぁ。志望校に無事に進学できるということで、本当におめでとうございます!地元の大阪を離れてどこに行くのかな? 兵庫とかかな? 東京なのかな?寮生活ってどんな感じなんだろう……? 1人暮らしとまた違って、他の生徒と一緒になるってことでしょ。1人の寂しさもあるし、他の人との関係性もあるし……いろんな不安があるころなんじゃないかなと思います。でも、大人への一歩な気がしますね。新しい生活が始まるので、すごい楽しみなときでもあるんじゃないかなと思います。新しい一歩を踏み出す○○(このリスナー)に向けて、adieuの曲を送りたいと思います。――ここで、adieu「旅立ち」をオンエア上白石:不安なこともあると思うけど、絶対楽しいことがたくさん待ってるので、楽しんでください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/