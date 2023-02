「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL」第2弾発表でALI、海野雅威と藤原さくらコラボら5組

2023年5月13日(土)・5月14日(日)に埼玉県・秩父ミューズパークにて開催される「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN」第2弾の出演アーティストが発表となった。

初日には、VoでリーダーのLEOを中心にした東京渋谷発、全員ハーフの多国籍バンドALIが出演。FUNK、SOUL、JAZZ、LATINなどのルーツミュージックをベースにHIPHOP、ROCK、SKAなどをミックスしたクロスオーバーな音楽性で注目を集めており、3月4日に土ドラ『自由な女神 ―バックステージ・イン・ニューヨーク―』主題歌「LONELY LONELY」のリリースも決定している。

そして、海野雅威 with Special Guest 藤原さくらのスペシャルコラボレーションが実現。2020年9月にコロナ禍のニューヨークでアジア人ヘイトクライムの集団暴行に遇い重傷を負ったが、昨年3月Verveレーベルより復帰作「Get My Mojo Back」をリリースしたジャズピアニストの海野雅威。生命力と歓びに満ち、ジャンルを超えて多くの音楽ファンに届き、アルバムはジャズの国内新譜としてトップセールスを記録した。藤原さくらは天性のスモーキーな歌声は数ある女性シンガー・ソングライターの中でも類を見ず聴く人の耳を引き寄せる。昨年5月から全国弾き語りツアー「heartbeat」を開催中。海野と藤原は、昨年4月の国際ジャズ・デーを祝うオンライン・イベント「JAZZ AUDITORIA ONLINE 2022」で初共演。その後も藤原のレギュラー・ラジオ番組に海野がゲスト出演するなど親交を深めてきた。

2日目には、R&B、FUNK、SOUL、ROCK、HIP HOPなど、あらゆる音楽ジャンルからの影響を昇華したミクスチャーな音楽性を提示する5人組バンドKroiが出演。音楽活動だけでなく、ファッションモデルやデザイン、楽曲プロデュースなど、メンバーそれぞれが多様な活動を展開し、カルチャーシーンへの発信を行なう彼らのステージに注目が集まる。

続いてモノンクル。吉田沙良(Vocal)と角田隆太(Bass)によるソングライティングデュオ。2020年10月にシチズンクロスシーのCMソングとして書き下ろした「Every One Minute」を、2021年3月にはモーニング娘。の「抱いてHOLD ON ME!」をメロウでアーバンなファンクアレンジでリリースし話題に。詩情豊かな世界観と洗練されたポップセンスから、感度の高い音楽愛好家や幅広いジャンルの著名アーティストから支持されている。

最後は、Musician / Saxophonist / Composer / Arrangerの馬場智章。2016年から4年間「報道ステーション」のテーマ曲を自身も所属するバンドJ-Squadで手掛け、2022年日本で初開催された『LOVE SUPREME JAPAN JAZZ FESTIVAL JAPAN 2022』にDREAMS COME TRUE feat. 上原ひろみ, Chris Coleman, 古川昌義, 馬場智章、aTak、Answer To Rememberの3バンドで出演。2023年2月公開、大人気コミックスのアニメーション映画化『BLUE GIANT』で主人公 ”宮本大”の演奏を担当をする彼が、今回は佐瀬悠輔(tp)、David Bryant(pf,keys)、Marty Holoubek(b)、松下マサナオ(ds)ともに出演する。

これで第2弾はGREEN STAGEを中心に全5組のラインナップがさらに出揃った。このあとも続々と出演アーティストが発表されていく予定。

「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL」は昨年5月、埼玉・秩父ミューズパークにて初の日本開催。ヘッドライナーのDREAMS COME TRUE、ロバート・グラスパー(ROBERT GLASPER)を筆頭に、DJも含めて全23組のアーティストが出演した。「新世代ジャズ」をテーマに、様々なコラボレーションが実現、DREAMS COME TRUEは世界的ピアニスト上原ひろみをゲストに迎えスペシャルなステージを披露。SOIL&”PIMP”SESSIONSはSKY-HIをゲストに迎え、このステージのための新曲を披露、デジタルリリースまで実現した。

『LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2023』

2023年5月13日(土)、5月14日(日)12:00開場 / 13:00開演(予定)

会場:埼玉県・秩父ミューズパーク

出演:5月13日(土)

【THEATRE STAGE】

GEORGE CLINTON & PARLIAMENT FUNKADELIC / DOMi & JD BECK

AI and many guests with SOIL&"PIMP"SESSIONS

【GREEN STAGE】

ALI / 海野雅威 with Special Guest 藤原さくら

… and more!!!

5月14日(日)

【THEATRE STAGE】

SKY-HI & BMSG POSSE with SOIL&"PIMP"SESSIONS / Penthouse

【GREEN STAGE】

Kroi / モノンクル / 馬場智章

(To be announced)

チケット:

一般・【THEATRE STAGE】指定席(前方エリア)+【GREEN STAGE】芝生自由 1日券

16,000円(税込)

一般・【THEATRE STAGE】芝生自由(後方エリア)+【GREEN STAGE】芝生自由 1日券

13,000円(税込)

中学高校生・【THEATRE STAGE】芝生自由(後方エリア)+【GREEN STAGE】芝生自由 1日券

6,000円(税込)

※【THEATRE STAGE】指定席(前方エリア)、芝生自由(後方エリア)

※【GREEN STAGE】全エリア芝生自由のみ

※小学生以下は、芝生自由エリアに限り保護者1名に付き1名まで入場可

駐車場1日券 3,000円(税込)

シャトルバス利用券(往復)2,000円(税込)西武秩父駅⇔会場(約15分)

※都内⇔会場への長距離バスも運行予定

※駐車券はイープラスのみで販売

オフィシャル1次チケット先行予約 受付開始

2月11日(土)10:00 ~ 2月26日(日)23:59

イープラス(https://eplus.jp/lovesupreme/)

公式サイト:https://lovesupremefestival.jp