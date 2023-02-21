ダイヤモンドからインスピレーションを得た、グラフの美しいフレグランスコレクション

長い間、希少なダイヤモンド原石をカット＆ポリッシュし、ダイヤモンドジュエリーを生み出し続けている”グラフ”。今回そのグラフから、歴史的ダイヤモンド「ザ グラフ レセディ ラ ロナ」にインスピレーションを受けて制作した、フレグランスコレクション「INSPIRED BY THE GRAFF LESEDI LA RONA DIAMOND」がリリースされた。
【画像】美しいダイヤモンドにインスパイアされた個性際立つ6種のフレグランス（写真8点）
「ザ グラフ レセディ ラ ロナ」とは、スクエアエメラルドカットを施した302カラットのダイヤモンド。これは、歴史上2番目かつ過去1世紀の間で最大のダイヤモンド原石「レセディ ラ ロナ」1,109カラットよりカットされて生み出されたものである。
美しいダイヤモンドからインスピレーションを受けた、今回のフレグランスコレクションは、極上のダイヤモンドのシェイプから生み出されたボトルデザインや、希少な香水原料を使用し、ジュエリー同様に細部までこだわり抜いて製作された一級品。6種類それぞれに個性のあるテーマが設けられており、ひとつひとつが際立った仕上がりになっている。
Lesedi La Rona I
上質ータイムレスー洗練
トップノート：ピンクペッパーコーン、ベルガモット、マンダリン、グレープフルーツ、イランイラン
ミッドノート：アヤメ、ローズ、エジプシャンジャスミン
ドライノート：レザー、ホワイトムスク、パチョリ、ヴァニラ、アンバー、ヴェチバー、モス、シダーウッド、サンダル
Lesedi La Rona II
透明感ー魅惑ー多面
トップノート：モロッカンネロリオイル、レモンの木の実
ミッドノート：四川ペッパー、芍薬、オレンジフラワー
ドライノート：カシミヤ、ヴァニラビーンズ、ムスク
Lesedi La Rona III
ロマンティックー豊潤ーミステリアス
トップノート：サフラン、ピンクペッパー、ベルガモット
ミッドノート：グラースローズ、スミレ
ドライノート：ラブダナム、ヴァニラビーン、パチョリ
Lesedi La Rona IV
神秘ー魅惑ー夢中
トップノート：ブルガリアンオーガニックラヴェンダー、ホワイトローズペタル、イタリアンレモン
ミッドノート：マヌカハニーブロッサム、トンカビーン
ドライノート：ブラジリアンコーヒーアブソリュート、トースティッドマルコナアーモンド
Lesedi La Rona V
太陽ー輝きー魅惑
トップノート：ベルガモット、ヘリオトロープ、ネロリブロッサム
ミッドノート：トルキッシュローズ、すみれ、イランイラン
ドライノート：パチョリ、アンバー、サンダルウッド、ヴァニラ
Lesedi La Rona VI
輝きー魅惑ー官能
トップノート：クローヴ、マダガスカルブラックベリー、ワイルドオーキッド
ミッドノート：エジプシャンジャスミン、オレンジブロッサム、ピンクペッパー
ドライノート：インディアンウード、ヴァニラ
ザ グラフ フレグランス コレクション
INSPIRED BY THE GRAFF LESEDI LA RONA DIAMOND
種類：オードパルファム6 種
サイズ：各 100ml
価格：4万8510円（税込）