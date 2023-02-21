遠藤達哉「SPY×FAMILY」の初ミュージカル化を記念して、遠藤描き下ろしのお祝いイラストが公開された。

3月8日から29日まで東京・帝国劇場、4月11日から16日まで兵庫・兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール、5月3日から21日まで福岡・博多座で上演されるミュージカル「SPY×FAMILY」。今回の描き下ろしイラストは、上演劇場販売専用商品として、トートバッグ、チケットファイル、ステッカーなどに使用される。商品のラインナップ一覧は、後日公式サイトで伝えられる。

ミュージカル「SPY×FAMILY」

日程：2023年3月8日（水）～3月29日（水）

会場：東京都 帝国劇場

日程：2023年4月11日（火）～4月16日（日）

会場：兵庫県 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO 大ホール

日程：2023年5月3日（水）～5月21日（日）

会場：福岡県 博多座

スタッフ

原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ+」連載）

脚本・作詞・演出：G2

作曲・編曲・音楽監督：かみむら周平

キャスト

ロイド・フォージャー：森崎ウィン / 鈴木拡樹 ※Wキャスト

ヨル・フォージャー：唯月ふうか / 佐々木美玲（日向坂46） ※Wキャスト

アーニャ・フォージャー：池村碧彩 / 井澤美遥 / 福地美晴 / 増田梨沙 ※交互出演

ユーリ・ブライア：岡宮来夢 / 瀧澤翼（円神） ※Wキャスト

フィオナ・フロスト：山口乃々華

フランキー・フランクリン：木内健人

ヘンリー・ヘンダーソン：鈴木壮麻

シルヴィア・シャーウッド：朝夏まなと

ドミニクほか：楢木和也



新井海人、大津裕哉、小倉優佳、鎌田誠樹、栗山絵美、桑原柊、柴田実奈、島田彩、丹宗立峰、堤梨菜、LEI'OH、般若愛実、福田えり、深掘景介、藤岡義樹、湊陽奈、宮野怜雄奈、武者真由、元榮菜摘、山野靖博、ユーリック武蔵