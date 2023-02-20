WANIMAが今秋に3rdフルアルバム「Catch Up」をリリースすることが決定した。
この発表に合わせて、昨年3月より行われている全国ツアー「Catch Up TOUR -1 Time 1 Chance-」が、本アルバムのリリースに向けたものであることが明らかに。さらに、ツアーの追加公演として兵庫、福島、香川、鳥取、千葉、奈良、三重、京都、岐阜、栃木の10公演が追加された。WANIMA MEMBERSではツアーチケットの先行販売がスタートした。
Catch Up TOUR -1 Time 1 Chance-（※終了分は割愛）
2023年4月9日（日）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
2023年4月15日（土）福島県 けんしん郡山文化センター
2023年4月21日（金）香川県 レクザムホール・大ホール
2023年4月22日（土）鳥取県 米子コンベンションセンター BiG SHiP
2023年4月27日（木）千葉県 市川市文化会館
2023年5月13日（土）奈良県 なら100年会館
2023年5月14日（日）三重県 四日市市文化会館 第1ホール
2023年7月27日（木）京都府 ロームシアター京都
2023年8月13日（日）岐阜県 長良川国際会議場 メインホール
2023年8月17日（木）栃木県 宇都宮市文化会館