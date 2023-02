DFBポカール・準々決勝の組み合わせ抽選会が19日に行われた。

昨シーズンの同大会を制して初のメジャータイトルを獲得したライプツィヒは、2023年に入ってからの公式戦8試合で全勝を達成している絶好調のドルトムントと対戦。同大会史上最多20回の優勝を誇るバイエルンは、堂安律が所属しているフライブルクと対戦することが決まった。

鎌田大地、長谷部誠が所属しているフランクフルトはブンデスリーガで優勝争いを繰り広げているウニオン・ベルリンと激突。遠藤航、伊藤洋輝、原口元気と3名の日本人選手が在籍しているシュトゥットガルトは、今季ブンデスリーガ2部で残留争いに巻き込まれているニュルンベルクの本拠地に乗り込むこととなった。

DFBポカール・準々決勝は4月4日および5日に開催される予定となっている。今回決定した準々決勝の組み合わせ一覧は下記の通り。

◆準々決勝組み合わせ

ライプツィヒ(1部) vs ドルトムント(1部)

ニュルンベルク(2位) vs シュトゥットガルト(1部)

フランクフルト(1部) vs ウニオン・ベルリン(1部)

バイエルン(1部) vs フライブルク(1部)