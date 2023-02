ちょっぴり《和》テイストな『リラックマ』パーカーでごゆるりと♪

サンエックスの大人気キャラクター『リラックマ』のデザインパーカーが新登場。「1% ”和” 気分を楽しめるパーカー」というコンセプトのアパレルとして「Yuruwa*(ゆるわ)」より、2023年2月20日より受注販売がスタートしている。

『リラックマ』は、OLのカオルさんの家に「コリラックマ」や「キイロイトリ」と一緒にお世話になり続けている着ぐるみのクマ。中に入っているのが誰かは不明ながら、日々ゆるりとほのぼのライフを楽しんでいる。

リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。

胸元のふわふわの毛が愛らしい「チャイロイコグマ」は ”はちみつの森” に住むお友達だ。

そんな『リラックマ』がプリントされたパーカーは、「CAMPFIRE Creation(キャンプファイヤークリエーション)」が展開するアパレルブランド「Yuruwa*(ゆるわ)」が展開するアイテム。

流行のオーバーサイズと振袖を掛け合わせたゆとりのある仕様や、和柄を強調しすぎず、令和に着こなしやすい文様をイメージし落ち着いた柄を採用しているなど、さりげなく「和」のエッセンスがちりばめられている。

また、ゆったりとしたサイズ感ながら、わずかに前後アシンメトリー&スリット入りでスッキリ感のある着こなしが可能になるのもポイント。カラーに合わせたステッチにより高級感と強度がUPされているほか、肌触りの良い綿100%、男女共に着用できるユニセックスなデザインであることも嬉しい。

刺繍になっているロゴの下には、ホワイトとブラウン、それぞれ異なるメッセージが書かれている。

ホワイトには「Some days are happy and some are not. but Rilakkuma is always by your side.(嬉しい日も、そうでもない日もたくさんあるけれど、リラックマはいつでもあなたのそばにいます)」、ブラウンには「Eat well,sleep well,and rest well. It's okay to rely on me sometimes.(よく食べて、よく寝て、よく休んでくださいね。たまには頼っていいんですよ) 」という、心温まる内容に思わず心もほっこりと和らぐ。

本アイテムは、4月中旬より順次発送。上着のいらなくなる季節にぴったりのデザインパーカーで、お出かけやおうち時間を楽しんで。

