BE:FIRST、3rdシングルが4月に発売決定

BE:FIRSTの3rd Single『タイトル未定』が、4月26日（水）にリリースされることが決定した。

シングルとしては2nd Single『Bye-Good-Bye』から約11カ月ぶりのリリースとなる今作には、先週2月13日に配信リリースされ#BBBチャレンジ がTikTokで話題を呼んでいるハイブリッドHIP HOPダンスナンバー「Boom Boom Back」も収録予定。

【動画を見る】「Boom Boom Back」ライブ映像

表題曲や収録内容の全貌は追って公開が予定されている。

＜リリース情報＞

BE:FIRST

3rdシングル「タイトル未定」

2023年4月26日

レーベル：B-ME

ご予約・ご購入はこちらから

https://BMSG.lnk.to/3rdSG

CD収録内容（全品番共通）

1. タイトル未定1

2. Boom Boom Back

3. タイトル未定2

【SG+DVD(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61302/B

価格 : ¥2750 (税込)　¥2500 (税抜)

初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類中1種ランダム封入）

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61303/B

価格 : ¥2750 (税込)　¥2500 (税抜)

初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類中1種ランダム封入）

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

＜映像収録内容＞（AVCD-61302/B・AVCD-61303/B 共通）

●タイトル未定1 -Music Video-

●Boom Boom Back -Music Video-

●タイトル未定1 -Music Video Behind The Scenes-

●Boom Boom Back -Music Video Behind The Scenes-

【SG+DVD(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61304/B

価格 : ¥2750 (税込)　¥2500 (税抜)

初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類中1種ランダム封入）

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61305/B

価格 : ¥2750 (税込)　¥2500 (税抜)

初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類中1種ランダム封入）

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

＜映像収録内容＞（AVCD-61304/B・AVCD-61305/B）

●タイトル未定1 -Behind The Scenes-

レコーディング風景や、ジャケット写真撮影などMusic Video撮影前までの

Behind The Scenesになります。

※Music VideoのBehind The Scenesは収録されません。

【SG(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61306

価格 : ¥1320 (税込)　¥1200 (税抜)

初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類中1種ランダム封入）

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

品番 : AVC1-61307/B

価格 : ¥5500 (税込)　¥5000 (税抜)

仕様 : 三方背ケース

特典 : フォトブック（ページ数未定）

【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

品番 : AVC1-61308/B

価格 : ¥5500 (税込)　¥5000 (税抜)

仕様 : 三方背ケース

特典 : フォトブック（ページ数未定）

＜映像収録内容＞（AVC1-61307/B・AVC1-61308/B）

タイトル未定1 -Music Video-

Boom Boom Back -Music Video-

Message -Music Video-

Milli-Billi -Special Dance Performance-

タイトル未定1 -Music Video Behind The Scenes-

Boom Boom Back -Music Video Behind The Scenes-

Message -Music Video Behind The Scenes-

Milli-Billi -Special Dance Performance Behind The Scenes-

タイトル未定1 -Behind The Scenes-

Official Website：https://befirst.tokyo/