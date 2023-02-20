BE:FIRST、3rdシングルが4月に発売決定

BE:FIRSTの3rd Single『タイトル未定』が、4月26日（水）にリリースされることが決定した。
シングルとしては2nd Single『Bye-Good-Bye』から約11カ月ぶりのリリースとなる今作には、先週2月13日に配信リリースされ#BBBチャレンジ がTikTokで話題を呼んでいるハイブリッドHIP HOPダンスナンバー「Boom Boom Back」も収録予定。
表題曲や収録内容の全貌は追って公開が予定されている。
＜リリース情報＞
BE:FIRST
3rdシングル「タイトル未定」
2023年4月26日
レーベル：B-ME
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CD収録内容（全品番共通）
1. タイトル未定1
2. Boom Boom Back
3. タイトル未定2
【SG+DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61302/B
価格 : ¥2750 (税込) ¥2500 (税抜)
初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類中1種ランダム封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61303/B
価格 : ¥2750 (税込) ¥2500 (税抜)
初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類中1種ランダム封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞（AVCD-61302/B・AVCD-61303/B 共通）
●タイトル未定1 -Music Video-
●Boom Boom Back -Music Video-
●タイトル未定1 -Music Video Behind The Scenes-
●Boom Boom Back -Music Video Behind The Scenes-
【SG+DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61304/B
価格 : ¥2750 (税込) ¥2500 (税抜)
初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類中1種ランダム封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61305/B
価格 : ¥2750 (税込) ¥2500 (税抜)
初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類中1種ランダム封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞（AVCD-61304/B・AVCD-61305/B）
●タイトル未定1 -Behind The Scenes-
レコーディング風景や、ジャケット写真撮影などMusic Video撮影前までの
Behind The Scenesになります。
※Music VideoのBehind The Scenesは収録されません。
【SG(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61306
価格 : ¥1320 (税込) ¥1200 (税抜)
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類中1種ランダム封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-61307/B
価格 : ¥5500 (税込) ¥5000 (税抜)
仕様 : 三方背ケース
特典 : フォトブック（ページ数未定）
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-61308/B
価格 : ¥5500 (税込) ¥5000 (税抜)
仕様 : 三方背ケース
特典 : フォトブック（ページ数未定）
＜映像収録内容＞（AVC1-61307/B・AVC1-61308/B）
タイトル未定1 -Music Video-
Boom Boom Back -Music Video-
Message -Music Video-
Milli-Billi -Special Dance Performance-
タイトル未定1 -Music Video Behind The Scenes-
Boom Boom Back -Music Video Behind The Scenes-
Message -Music Video Behind The Scenes-
Milli-Billi -Special Dance Performance Behind The Scenes-
タイトル未定1 -Behind The Scenes-
Official Website：https://befirst.tokyo/