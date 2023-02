【コジコジ×サンリオ】日常使いしやすいメルヘンなアイテムが続々登場♪

さくらももこ原作の人気作品『コジコジ』とサンリオの『シナモロール』『ポムポムプリン』『ハンギョドン』がコラボレーション♪ バンダイのキャラクターファッションサイト「バンコレ!」にて、「財布」「リール付きパスケース」「ハート型コインケース」「名刺・カードケース」「ポーチ」全5商品の予約受付が2023年2月17日(金)12時にスタートした。

『コジコジ』はさくらももこによる1994年の漫画。『きみとぼく』(ソニー・マガジンズ刊)に連載、『りぼん』(集英社刊)に不定期掲載された。1997年には『さくらももこ劇場 コジコジ』としてアニメ化されている。

メルヘンチックな世界を舞台に展開するギャグ作品で、公式サイトでは主人公のコジコジについて「動物なのか人なのか? 男なのか女なのか? 地球上の生き物なのか宇宙から来たのか? ……コジコジには何の肩書きもありません。いわば "存在" のみの根源的なキャラクターです。無為自然に生きる。……コジコジは完璧にピュアな存在ゆえに、そのままでただ生きます。コジコジの邪気のない発言は、その素朴さゆえに新鮮かつ真理だったりするのです」と説明している。

そんな『コジコジ』とサンリオキャラクターズとのコラボアイテムは、今回のために描き下ろされたコラボレーションアートを使用。【コジコジ×シナモロール】、【コロ助×ポムポムプリン】、【次郎×ハンギョドン】がお揃いのコーデで登場しており、「コジコジ」が通うメルヘンの国の学校に、サンリオキャラクターたちが留学に訪れるという、コジコジの世界観満載なアートになっている。

今回にアイテムには、いずれも表面にはコジコジとシナモロールが楽しそうに空を飛んでいる姿がデザインされており、内側のジャカード生地にはコジコジたちが総柄でデザインされている。

アイテムはそれぞれ、オリジナルBOXに入れてのお届けとなる。

癒しのメルヘンな世界を、日常に取り入れてみてはいかが?

(C)さくらももこ

(C)2023 SANRIO CO. , LTD. APPROVAL NO. L637617