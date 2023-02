明治安田生命J2リーグ第1節が17日と18日に行われた。

青森山田高校から黒田剛監督を招へいし、大型補強を行なったFC町田ゼルビアは、ホームでベガルタ仙台と対戦。新戦力のミッチェル・デュークや下田北斗、エリキら新戦力が先発した町田は、相手よりも多くのチャンスシーンを作ったものの決定力に欠き、試合はスコアレスドローに終わった。

徳島ヴォルティスと大分トリニータの対戦は、50分に野村直輝がミドルシュートを突き刺して大分が先制。徳島は89分に西野太陽のゴールで追いついたものの、大分は後半アディショナルタイム3分に勝ち越し成功。セットプレーの流れから宇津元伸弥がゴールネットを揺らし、大分が劇的な勝利で勝ち点「3」を手にした。

東京ヴェルディはツエーゲン金沢とホームで対戦。68分、右からのクロスに加藤蓮が頭で合わせて先制すると、この1点を守り抜いて勝利した。東京Vは昨季から数えて7連勝となった。

栃木SCとロアッソ熊本の一戦はこう着状態が長く続いたが、68分にアウェイチームが先制。左からのクロスに石川大地が合わせて流し込んだ。すると82分、熊本の松岡瑠夢が2枚目のイエローカードを受け取り退場。そして数的有利を得た栃木は後半アディショナルタイム1分、コーナーキックの流れから森俊貴が試合を振り出しに戻す。試合は1-1のドローで決着した。

1年でのJ1復帰を目指す清水エスパルスとジュビロ磐田は、ともに開幕戦で勝利ならず。昇格組同士の対決は藤枝MYFCが3-2でいわきFCとの打ち合いを制した。モンテディオ山形、レノファ山口FC、ジェフユナイテッド千葉も白星スタートとなった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼2月18日(土)

甲府 1-2 山形

いわき 2-3 藤枝

群馬 0-0 秋田

清水 0-0 水戸

磐田 2-3 岡山

山口 1-0 大宮

長崎 0-1 千葉

▼2月19日(日)

東京V 1-0 金沢

町田 0-0 仙台

徳島 1-2 大分

栃木 1-1 熊本

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 藤枝(3/+1)

1位 岡山(3/+1)

3位 山形(3/+1)

3位 大分(3/+1)

5位 千葉(3/+1)

5位 東京V(3/+1)

5位 山口(3/+1)

8位 栃木(1/0)

8位 熊本(1/0)

10位 仙台(1/0)

10位 秋田(1/0)

10位 水戸(1/0)

10位 群馬(1/0)

10位 町田(1/0)

10位 清水(1/0)

16位 いわき(0/-1)

16位 磐田(0/-1)

18位 甲府(0/-1)

18位 徳島(0/-1)

20位 大宮(0/-1)

20位 金沢(0/-1)

20位 長崎(0/-1)

◆■次節の対戦カード

▼2月25日(土)

甲府 vs 徳島

大宮 vs 金沢

千葉 vs 山形

藤枝 vs 長崎

▼2月26日(日)

岡山 vs 清水

熊本 vs 秋田

仙台 vs 栃木

大分 vs 東京V

山口 vs 磐田

町田 vs 群馬

水戸 vs いわき