私立恵比寿中学のライブ映像作品「柏木ひなた卒業式 & New style 大学芸会」が3月29日にリリースされる。
この作品には昨年12月に千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールにて2DAYS開催された、柏木ひなたの卒業公演と10人体制初ライブの模様に加え、各公演のメイキング映像を収録。パッケージには40ページのライブフォトブックが付属する。ジャケットは2公演の写真がレンチキュラーでプリントされ、2つのデザインを楽しめる。
私立恵比寿中学「柏木ひなた卒業式 & New style 大学芸会」収録内容
柏木ひなた卒業式「smile for you」
01. なないろ
02. 23回目のサマーナイト
03. えびぞりダイアモンド!!
04. 紅の詩
05. 放課後ゲタ箱ロッケンロールMX
06. どしゃぶりリグレット
07. I'll be here / 柏木ひなた
08. ハイタテキ！ / 安本彩花・中山莉子・桜木心菜・小久保柚乃
09. ナガレボシ / 真山りか・星名美怜・小林歌穂・風見和香
10. 宇宙は砂時計
11. ヘロー
12. 手をつなごう
13. Family Complex
14. 自由へ道連れ
15. イート・ザ・大目玉
16. HOT UP!!!
17. まっすぐ
18. 星の数え方
19. ジャンプ
20. スーパーヒーロー
＜アンコール＞
21. ボイジャー
22. 約束
23. フレ！フレ！サイリウム
24. 仮契約のシンデレラ
・メイキング オブ 柏木ひなた卒業式
New style 大学芸会～run in our ebichu family～
01. 未確認中学生X
02. 仮契約のシンデレラ
03. 売れたいエモーション！
04. ハイタテキ！
05. ハッピーエンドとそれから
06. 新未来センセーション
07. イヤフォン・ライオット
08. Bang Bang Beat
09. 青い青い星の名前 / 真山りか
10. 禁断のカルマ / 桜木心菜・小久保柚乃・風見和香
11. きゅるん / 星名美怜
12. 友情ラブレター / 小林歌穂・中山莉子
13. ちがうの / 安本彩花
14. スーパーヒーロー
15. CHAN-CHARA-CHAN
16. 制服“報連相”ファンク
17. HOT UP!!!
18. ラブリースマイリーベイビー
19. BUZZER BEATER
20. 曇天
21. 星の数え方
22. ジャンプ
23. 君のままで
＜アンコール＞
24. ボイジャー
25. シンガロン・シンガソン
26. 永遠に中学生
・メイキング オブ New style 大学芸会