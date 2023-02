私立恵比寿中学のライブ映像作品「柏木ひなた卒業式 & New style 大学芸会」が3月29日にリリースされる。

この作品には昨年12月に千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールにて2DAYS開催された、柏木ひなたの卒業公演と10人体制初ライブの模様に加え、各公演のメイキング映像を収録。パッケージには40ページのライブフォトブックが付属する。ジャケットは2公演の写真がレンチキュラーでプリントされ、2つのデザインを楽しめる。

私立恵比寿中学「柏木ひなた卒業式 & New style 大学芸会」収録内容

柏木ひなた卒業式「smile for you」

01. なないろ

02. 23回目のサマーナイト

03. えびぞりダイアモンド!!

04. 紅の詩

05. 放課後ゲタ箱ロッケンロールMX

06. どしゃぶりリグレット

07. I'll be here / 柏木ひなた

08. ハイタテキ! / 安本彩花・中山莉子・桜木心菜・小久保柚乃

09. ナガレボシ / 真山りか・星名美怜・小林歌穂・風見和香

10. 宇宙は砂時計

11. ヘロー

12. 手をつなごう

13. Family Complex

14. 自由へ道連れ

15. イート・ザ・大目玉

16. HOT UP!!!

17. まっすぐ

18. 星の数え方

19. ジャンプ

20. スーパーヒーロー

<アンコール>

21. ボイジャー

22. 約束

23. フレ!フレ!サイリウム

24. 仮契約のシンデレラ

・メイキング オブ 柏木ひなた卒業式

New style 大学芸会~run in our ebichu family~

01. 未確認中学生X

02. 仮契約のシンデレラ

03. 売れたいエモーション!

04. ハイタテキ!

05. ハッピーエンドとそれから

06. 新未来センセーション

07. イヤフォン・ライオット

08. Bang Bang Beat

09. 青い青い星の名前 / 真山りか

10. 禁断のカルマ / 桜木心菜・小久保柚乃・風見和香

11. きゅるん / 星名美怜

12. 友情ラブレター / 小林歌穂・中山莉子

13. ちがうの / 安本彩花

14. スーパーヒーロー

15. CHAN-CHARA-CHAN

16. 制服“報連相”ファンク

17. HOT UP!!!

18. ラブリースマイリーベイビー

19. BUZZER BEATER

20. 曇天

21. 星の数え方

22. ジャンプ

23. 君のままで

<アンコール>

24. ボイジャー

25. シンガロン・シンガソン

26. 永遠に中学生

・メイキング オブ New style 大学芸会