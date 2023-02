クロミにお姉ちゃんがいた！ 完全新作ショートアニメYoutubeで公開

サンリオの人気キャラ・クロミが主役の完全新作ショートアニメ『KUROMIS PRETTY JOURNEY』の第1話~第3話が2023年2月17日(金)12時よりクロミ公式YouTubeチャンネルとTikTokにて配信開始された。同アニメで初登場となるクロミの姉「ロミナ」の声優は女優の山本舞香が担当している。

クロミは、 2005年から4年にわたり放送されたサンリオ初のTVアニメシリーズ『おねがいマイメロディ』で生まれたキャラクター。昨年サンリオキャラクターの人気投票企画「サンリオキャラクター大賞」で初のTOP3入りを果たすなど、Z世代を中心に人気急上昇中だ。

『KUROMIS PRETTY JOURNEY』は、全21話のクロミが主役の完全新作ショートアニメ。本ショートアニメで初登場となるクロミの姉「ロミナ」を探しに、クロミが世界中を旅する物語だ。今回、ゲスト声優として女優の山本舞香が「ロミナ」役を演じている。

山本は「私も妹のようにかわいがっている存在がいるので、おしゃれ好きで妹思いな『ロミナ』に共感しました」とコメント。

ショートアニメは毎週金曜日に3話ずつ公開予定。クロミを主人公にした完全オリジナルストーリーと、ゲスト声優山本舞香演じる「ロミナ」にご注目いただきたい。

また『KUROMIS PRETTY JOURNEY』の公開を記念して、アニメグッズの発売も決定した。2023年2月17日12時より、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて、先行受注が開始されている。

(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L637568