メディアミックスプロジェクト『D4DJ』より「燐舞曲」のライブ「燐舞曲 3rd LIVE -Maria-」が2月12日、KT Zepp Yokohamaにて開催された。

「燐舞曲 3rd LIVE -Maria-」

同公演は、ブシロードによるメディアミックスプロジェクト『D4DJ』に登場するユニット、燐舞曲の3度目の単独ライブ。登壇したのは加藤里保菜、大塚紗英、つんこ。

ライブは三宅葵依役のつんこによるDJTIMEから幕開け。「Leia」を皮切りに、DJTIMEを挟みながら「ARCANA」「名前のない怪物」「『花の手錠と魔物の箱庭』」「I believe what you said」「ReTINA」と立て続けに披露していく。

幕間映像を挟みつつ、「『Blooming rose in the other world』」「瞬動-movement-」「Journey through the Decade」「夢想曲 -Träumerei-」「深い森」「夜想曲」「prayer[s]」「unravel」「BLACK LOTUS」と駆け抜けるようにパフォーマンスを続けていく。

また、告知パートでは、4thライブを発表。8月13日、ところざわサクラタウン ジャパンパビリオン ホールAにて開催される。そして、5月3日発売のConcept CD「-茈-(ムラサキ)」に先行抽選申込券が封入されると発表。

そして、サプライズとして、今回体調不良のため出演を見送った矢野緋彩役・もものはるなからのビデオメッセージ動画が流され、会場は大盛りあがり。大熱狂のまま、本公演は幕を下ろした。

PHOTO:福岡諒祠・池上夢貢(GEKKO) (C)bushiroad All Rights Reserved.