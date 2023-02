乃木坂46賀喜遥香 大好きなVTuber・天宮こころと対談「1ヵ月くらい前からずっと緊張」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。2月16日(木)の放送では、大好きだというVTuberの天宮こころさんとオンラインで対談しました。前編の記事では、天宮さんが登場する前に、“ファンになったきっかけ”について語った場面を紹介します。賀喜:今日はVTuber(事務所の)にじさんじから、私が大好きな“あまみゃ”こと天宮こころ先生が来てくださいます!もう何週間も前から、下手したら1ヵ月くらい前からずっと緊張していて……(笑)。「あーどうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう……! 嬉しいけど、どうしよう、どうしよう、うわぁ~緊張する……!」って思って今日を迎えています(笑)。天宮こころ先生を好きになったきっかけは、にじさんじ箱推し! っていう友達がいて、その子の影響で私もいろんな方の動画を見るようになって。その子から「“あまみゃ”って子がいて、めっちゃかわいいんだよ~!」って教えてもらったんです。そこから、天宮こころさんの視聴覚室っていう……乃木坂46で言ったらミーグリ(オンラインミート&グリート/個別トーク会)みたいなものに行かせていただいて、より大好きになりました。友達と2人で一緒に天宮先生のアクスタを買って帰って、今お家に飾っています(笑)。10月ぐらいから「大好き大好き!」ってなったので、まだ天宮先生のファン歴は半年くらい……全然、新人新米マンです(笑)。そんな私が……いいのか……どうしよう?(笑)。いつもは、生徒(リスナー)のみんなが私のミーグリのレーンに並んでくれてますけど、今日は私がみんなと同じ立場で、レーンに並んでいるような状態なので……すみません! ちょっとドキドキしてるんですけど、声をかけたら目の前に来てくださるということで。では、早速お呼びしたいと思います……!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/