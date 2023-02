乃木坂46賀喜遥香「好きですぅ」推しのVTuber・天宮こころにデレデレ！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。2月16日(木)の放送では、大好きだというVTuberの天宮こころさんとオンラインで対談しました。後編の記事では、2人のやり取りの一部を紹介します。賀喜:こんばんは~!天宮:こんばんはー! おはみゃ~です~! お呼びいただいてありがとうございます!賀喜:こちらこそ来てくださってありがとうございます! 私は視聴覚室(オンラインでの個別トーク会)に行かせていただいたんですけど、正直記憶が全然なくて……! 「わぁ大好きです!」って言った記憶しかないんです(笑)。天宮:(笑)。嬉しいです!賀喜:大好きな天宮さんとお話がしてみたくて、私のリクエストで来ていただきました。お時間を作ってくださって、ありがとうございます!天宮:ありがとうございます!賀喜:こころちゃん……(笑)。天宮:はい。照れるなぁ~。賀喜:かわいらしいところも、結構はっきりと物事をスパって言う感じとか……。天宮:バレてる(笑)。賀喜:ゲームが上手なところとかもギャップが……(私は)ギャップに弱くて。あと、ビジュアルが本当にタイプで好きです。いつものハーフツインの髪型とか衣装も好きなんですけど、ポニーテールも好きで……。今日はポニーテールにしているから「あぁ!」って思って(笑)。天宮:はい! 「こういうのが好きなんだ~」ってチラッと見たので、しちゃいました。賀喜:こういうのが好きですぅ。ありがとうございます~。天宮:こちらこそありがとうございます~。賀喜:夢みたいな時間なんですけど……今日はせっかくなので、質問いいですか?天宮:はい、大丈夫です!賀喜:どんなお洋服が好きですか?天宮:ガーリーか、ダボダボのスポーツブランドみたいな。ダボダボのトレーナーか、ガーリーな感じかどっちかですね。賀喜:一番好きな色は水色ですか?天宮:水色が好きです! 水色、薄紫、薄ピンクとかをよく着てます。賀喜:パステルカラー……かわいい(笑)。天宮:そんなお洋服事情だけで(笑)?賀喜:私、お洋服にちょっと無頓着なところがあるので……。天宮:えー、そうなんですね!賀喜:だから、どういう色がお好きなのかな? って思って。天宮:賀喜ちゃんは何色が好きなんですか?賀喜:私は、色だとそれこそ紫も好きなんですけど……服を着るってなると、黒ばっかり着ちゃうんです。最近、色を取り入れないとなって思って、今日は青色の服を着てみました……!天宮:うわ! (自分の)イメージカラー……推しカラーってやつだ!賀喜:そうです。推しカラーで来たので、今日は真っ黒じゃないんです!天宮:嬉しい~ありがとう。今回は、このほかに早口対決もおこないました。『あまみゃぴょこぴょこ みぴょこぴょこ 合わせてぴょこぴょこ むぴょこぴょこ』というお題だったため少々天宮さんが有利だったのですが、賀喜も頑張って挑戦したということで天宮さんが何でも言うことを聞くという展開に。「遥香ちゃん大好きだよ、くちょがよお!」と言ってもらうという願いが叶いました。このコーナーを聴いていたパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)は、普段とは違う賀喜の姿に「デレデレでかわいかったね。なかなか見れないですよ!」と話していました。天宮こころさんは、次回の放送(2月23日)にも登場します。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/