LiSA 思い出の地・高田馬場は「頑張ろうとしている人がたくさんいる街」

LiSAがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」。2月15日(水)の放送では、出演したWebムービーを紹介し、思い出の地である東京・高田馬場について語りました。LiSA:『SUUMO』新Webムービー「未来をつくる部屋探し」(「未来をつくる部屋探し 〜歌手 LiSA〜」篇)に出演しました。いろんな方が思い出の場所を巡りながら、自分のお家との関わり方とか暮らしとの関わり方をお話ししているムービーなんですけど、私も初めて上京した場所・高田馬場で撮影しました。LiSA:高田馬場っていうのは、東京の中でもすごく便利な場所ですね。山手線沿いなので、新宿にも渋谷にも秋葉原にも……ぐるっと回っている電車なので、すぐ都心に出やすい。すごく便利なのに、学生街ということもあってそんなに(家賃が)高くないような場所です。学生がたくさんいるので、同い年で頑張ろうとしている人がたくさんいる街ですね。近くにも専門学校があったり、大学があったり……学生街なので、ラーメン屋さんとか、スタ丼屋さんとか、とんかつ屋さんとか(笑)。結構ワンコインとかでガッツリ食べられるごはん屋さんがたくさんあるような街ですね。今回私は、その街から思い出話とともに暮らしについてお話しさせていただいています。お楽しみに!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/