好きな人が「バレてはいけない人にバレてしまった…！」10代の相談にマハラージャンが贈った“ナナメ”な1曲

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、ゲストのアーティストがリスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。2月15日(水)の放送では、ソロミュージシャンのマハラージャンさんが登場。10代リスナーのお悩みに回答しました。助けてください!「こいつにだけは好きな子を言ってはならない。こいつに言ったら終わりだ」って言われてる人に、私の好きな人バレてたんですけど! 今日「お前の好きな人、○○先生やろ?」って言われました。よりによってそいつにバレた……どうしよう!広められないようにする対策知りませんか!?マハラージャン:学校には、「○○ちゃんの好きな人、○○なんだ」と言いたがる子っていますよね。僕のときにもいました(笑)。でも、その男子にも弱点はあるなって思うんです。「お母さんに言うぞ」って言ってやると、「恥ずかしい……」ってなるんじゃないかな。たぶんこれが一番の弱点だと思うので、この曲を贈りたいと思います!このコーナーを聴いていたパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)は、「ナナメな角度からのアドバイスですね(笑)」と話していました。今回、リスナーに届けた「いうぞ」は、2021年リリースの4th EP『僕のスピな人』に収録されています。2月15日(水)にはニューシングル「くらえ!テレパシー」をリリース。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/