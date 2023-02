明治安田生命J1リーグ第1節が17日と18日に行われた。

30周年のオープニングマッチを飾ったのは、昨季2位川崎フロンターレと王者横浜F・マリノスの“神奈川ダービー”。アウェイの横浜FMは4分に相手のミスから西村拓真が先制点を挙げると、その後は川崎Fが試合を支配する時間に。しかし38分、横浜FMがコーナーキックの流れからエウベルの追加点が生まれる。川崎Fは新キャプテンの橘田健人が試合終盤に1点を返したものの、反撃は及ばず。横浜FMが逃げ切って連覇へ向けて好スタートを切った。

鹿島アントラーズはディエゴ・ピトゥカと知念慶のゴールで京都サンガF.C.を下して白星スタート。ヴィッセル神戸も新加入のジェアン・パトリッキが途中出場からゴールネットを揺らして勝利を収めた。名古屋グランパスは序盤に新加入のキャスパー・ユンカーが挙げた1点を守り抜き、昇格組の横浜FCを辛くも下した。

ホームに北海道コンサドーレ札幌を迎えたサンフレッチェ広島は、主導権を握りながらも最後まで1点が遠くスコアレスドロー。

マチェイ・スコルジャ新体制の浦和レッズはFC東京に0-2で完敗となった。

セレッソ大阪の香川真司は、アルビレックス新潟戦で12年半ぶりにJリーグ出場。逆転ゴールの起点となったものの、チームはその後に追いつかれ、2-2で引き分けた。ダニエル・ポヤトス新監督の初陣となったガンバ大阪は、敵地で柏レイソルと対戦。新キャプテン宇佐美貴史のゴールなどで後半早々に逆転したものの、試合終盤に痛恨のPK献上で追いつかれ、2-2のドローで勝利を逃した。

サガン鳥栖vs湘南ベルマーレはどんでん返しの連続の末に、思わぬ大差がついた試合となった。3分に湘南が大橋祐紀のゴールで先制。鳥栖は13分にゴール前でこぼれ球を拾った長沼洋一がゴールネットを揺らしたが、オフサイドで得点取り消しに。すると今度は36分、湘南に決定機到来。スルーパスに抜け出した町野修斗のお膳立てから大橋がゴールに流し込むと、一時は町野のオフサイドでゴールが認められなかったものの、VARで判定が覆ってリードを広げる。鳥栖は前半アディショナルタイム1分、山﨑浩介のシュートがポストに当たって跳ね返ったボールを福田晃斗が押し込んだが、これもオフサイドで取り消されてしまう。

前半AT5分に湘南がリードを広げると、鳥栖は前半AT9分に1点を返して1-3で折り返す。それでも60分、大橋がハットトリックを達成すると、64分に湘南新加入の小野瀬康介が巧みなボレーシュートで仕上げの5点目。湘南が5-1の大勝で最高のスタートを切った。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼2月17日(金)

川崎フロンターレ 1-2 横浜F・マリノス

▼2月18日(土)

FC東京 2-0 浦和レッズ

横浜FC 0-1 名古屋グランパス

京都サンガF.C. 0-2 鹿島アントラーズ

セレッソ大阪 2-2 アルビレックス新潟

ヴィッセル神戸 1-0 アビスパ福岡

サンフレッチェ広島 0-0 北海道コンサドーレ札幌

柏レイソル 2-2 ガンバ大阪

サガン鳥栖 1-5 湘南ベルマーレ

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 湘南(3/+4)

2位 鹿島(3/+2)

2位 FC東京(3/+2)

4位 横浜FM(3/+1)

5位 名古屋(3/+1)

5位 神戸(3/+1)

7位 柏(1/0)

7位 新潟(1/0)

7位 G大阪(1/0)

7位 C大阪(1/0)

11位 札幌(1/0)

11位 広島(1/0)

13位 川崎F(0/-1)

14位 横浜FC(0/-1)

14位 福岡(0/-1)

16位 浦和(0/-2)

16位 京都(0/-2)

18位 鳥栖(0/-4)

◆■次節の対戦カード

▼2月24日(金)

19:00 湘南 vs 横浜FC

▼2月25日(土)

14:00 横浜FM vs 浦和

15:00 札幌 vs 神戸

15:00 G大阪 vs 鳥栖

15:00 福岡 vs C大阪

16:00 鹿島 vs 川崎F

16:00 名古屋 vs 京都

▼2月26日(日)

14:00 広島 vs 新潟

15:00 柏 vs FC東京