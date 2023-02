THE STREET SLIDERSの2枚組アルバム「On The Street Again -Tribute & Origin-」の試聴会が、3月13日に東京・渋谷CLUB QUATTRO、愛知・名古屋CLUB QUATTRO、大阪・梅田CLUB QUATTRO、広島・広島CLUB QUATTROで開催される。

3月22日にリリースされる「On The Street Again -Tribute & Origin-」は豪華アーティストによるトリビュート盤と、THE STREET SLIDERSのリマスタリング音源をコンパイルしたオリジン盤の2枚組。トリビュートアーティストとして、ALI、エレファントカシマシ、GEZAN、斉藤和義、ザ・クロマニヨンズ、The Birthday、SUPER BEAVER、T字路s、仲井戸麗市、中島美嘉、YONCE(Suchmos)、渡辺美里が参加しており、試聴会はトリビュート盤の全12曲をリリースより前に「ライブハウスのスピーカーで体感してほしい」という思いから行われる。

イベントの入場料は無料で、入場予約の受付は2月25日12:00にスタート。受付URLは当日発表となる。今回発表された4カ所以外の会場での開催も予定されており、詳細は後日発表される予定だ。

「The Street Sliders “On The Street Again-Tribute-”」先行全曲“爆オン”試聴会

2023年3月13日(月)東京都 渋谷CLUB QUATTRO / 愛知県 名古屋CLUB QUATTRO / 大阪府 / 梅田CLUB QUATTRO / 広島県 広島CLUB QUATTRO / and more