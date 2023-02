さくらももこ「コジコジ」とシナモロールのコラボレーション商品が、バンダイのキャラクターファッションサイト・バンコレ!で販売されている。

「コジコジ」とサンリオキャラクターズとのコラボの新商品としてラインナップされたのは、普段使いにぴったりな財布、リール付きパスケース、ハート型コインケース、名刺・カードケース、ポーチの5商品。いずれも表面にはコジコジとシナモロールが楽しそうに空を飛んでいる姿がデザインされており、内側のジャカード生地にはコジコジたちが総柄であしらわれた。商品は3月2日23時まで予約を受け付けており、6月以降に順次届けられる予定だ。

(c) さくらももこ (c)2023 SANRIO CO. , LTD. APPROVAL NO. L637617