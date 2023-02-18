TVアニメ「Buddy Daddies」の特別番組「第8話直前！今からでも間に合う！Buddy Daddies徹底ガイド」が、2月24日20時よりABEMAのアニメLIVEチャンネルで放送される。

現在放送中の「Buddy Daddies」は殺し屋のバディと4歳の少女を軸に展開するホームコメディ。特別番組には来栖一騎役の豊永利行、諏訪零役の内山昂輝が出演し、これまでのストーリーを振り返るとともに、アニメの最新情報を紹介する。

特別番組の放送当日となる24日には、14時と17時から「Buddy Daddies」第1話から第7話までの振り返り一挙放送を実施。また、当日2月24時からは最新エピソードとなる第8話をABEMAで地上波と同時に放送する。

特別番組「第8話直前！今からでも間に合う！Buddy Daddies徹底ガイド」

放送日時：2023年2月24日（金）20:00～20:45

放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル

出演者：豊永利行、内山昂輝

TVアニメ「Buddy Daddies」#1～7振り返り一挙放送

放送日時：2023年2月24日（金）14:00～17:00、17:00～20:00

TVアニメ「Buddy Daddies」

放送情報

TOKYO MX：2023年1月6日（金）より毎週金曜日24:00～

とちぎテレビ：2023年1月6日（金）より毎週金曜日24:00～

群馬テレビ：2023年1月6日（金）より毎週金曜日24:00～

BS11：2023年1月6日（金）より毎週金曜日24:00～

ABCテレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日26:30～

メ～テレ ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日26:30～

配信情報

ABEMA：2023年1月6日（金）より毎週金曜24：00配信開始

バンダイチャンネル／ dアニメストア／ dアニメストア for Prime Video ／ DMMTV ／ FOD ／ GYAO! ／ Hulu ／ music.jp ／ ニコニコチャンネル ／ Prime Video ／ U-NEXT ／ アニメ放題／ Video Market ／ WOWOWオンデマンド ／ TELASA ／ J:COMオンデマンド／ auスマートパスプレミアム ／ milplus見放題パックプライム：2023年1月9日（月）より毎週月曜12時以降、順次配信開始

スタッフ

原作：KRM’s HOME

監督：浅井義之

ストーリー原案：下倉バイオ（ニトロプラス）

シリーズ構成：柿原優子、下倉バイオ（ニトロプラス）

キャラクター原案：エナミカツミ

キャラクターデザイン・総作画監督：佐古宗一郎

総作画監督：さとう沙名栄

衣装設定：石井かおり

プロップ設定：鍋田香代子

銃器設定：秋篠Denforword日和

美術設定：竹内志保、牧野博美

美術監督：杉浦美穂

色彩設計：中野尚美

撮影監督：川瀬輝之

3D監督：鈴木晴輝

2Dworks：向井吉秀（J.C.STAFF）

特殊効果：村上正博

編集：高橋歩

音楽：北川勝利（ROUND TABLE）

音響監督：飯田里樹

音響効果：小山恭正

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

制作：P.A.WORKS

キャスト

来栖一騎：豊永利行

諏訪零：内山昂輝

海坂ミリ：木野日菜

九棋久太郎：森川智之

※高橋歩の「高」は、はしご高が正式表記。