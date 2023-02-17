「FUYU NO YAON」にジャパニーズマゲニーズ緊急参戦決定

2023年2月18日に日比谷野外大音楽堂にて開催されるヒップホップフェス「FUYU NO YAON」の最終発表が行われた。
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PETZがショットライブからGUEST出演に変更、ジャパニーズマゲニーズがサプライズアクトとして緊急参戦が発表となった。ヘッドライナーであるC.O.S.A.がトリ、先日渋谷ＷＷＷでの自主企画がソールドアウトし、2023年3月にメジャーデビューを予定しているSTARKIDSがクロージングアクトとなった。
本公演はマスク着用での声出し可、S席、U-25はソールドアウトとなっている。
＜イベント情報＞
FUYU NO YAON
2023年2月18日（土）日比谷野外大音楽堂
OPEN／START：14:45
数量限定S席：¥9980（税込）
A自由席：¥5980（税込）
U-25 A自由席：¥2980（税込）
入場時に身分証明書提示必須
未成年入場可能
イープラス https://eplus.jp/yaon/
お問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション
03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00）
■HEAD LINER
SKY-HI
C.O.S.A.
Jin Dogg
ralph
STARKIDS
JUBEE(CreativeDrugStore)
featuring GUEST
CYBER RUI
HIYADAM
in-d(CreativeDrugStore)
■サプライズアクト
ジャパニーズマゲニーズ
■GUEST
PETZ(YENTOWN)
BES featuring GUEST SEEDA
chelmico
Elle Teresa
Gottz & MUD(KANDYTOWN)
漢 a.k.a. GAMI
K DUB SHINE with DJ OASIS
LANA
SATOH
SUSHIBOYS
■SHOT LIVE
Campanella
homarelanka
JNKMN(YENTOWN)
釈迦坊主
Spada featuring GUEST Joseph Blackwell
山田ギャル神宮
18scott
原島"ど真ん中"宙芳