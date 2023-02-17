「FUYU NO YAON」にジャパニーズマゲニーズ緊急参戦決定

2023年2月18日に日比谷野外大音楽堂にて開催されるヒップホップフェス「FUYU NO YAON」の最終発表が行われた。

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PETZがショットライブからGUEST出演に変更、ジャパニーズマゲニーズがサプライズアクトとして緊急参戦が発表となった。ヘッドライナーであるC.O.S.A.がトリ、先日渋谷ＷＷＷでの自主企画がソールドアウトし、2023年3月にメジャーデビューを予定しているSTARKIDSがクロージングアクトとなった。

本公演はマスク着用での声出し可、S席、U-25はソールドアウトとなっている。

＜イベント情報＞

FUYU NO YAON

2023年2月18日（土）日比谷野外大音楽堂

OPEN／START：14:45

数量限定S席：¥9980（税込）

A自由席：¥5980（税込）

U-25 A自由席：¥2980（税込）

入場時に身分証明書提示必須

未成年入場可能

イープラス https://eplus.jp/yaon/

お問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション

03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00）

https://www.creativeman.co.jp

■HEAD LINER

SKY-HI

C.O.S.A.

Jin Dogg

ralph

STARKIDS

JUBEE(CreativeDrugStore)

featuring GUEST

CYBER RUI

HIYADAM

in-d(CreativeDrugStore)

■サプライズアクト

ジャパニーズマゲニーズ

■GUEST

PETZ(YENTOWN)

BES featuring GUEST SEEDA

chelmico

Elle Teresa

Gottz & MUD(KANDYTOWN)

漢 a.k.a. GAMI

K DUB SHINE with DJ OASIS

LANA

SATOH

SUSHIBOYS

■SHOT LIVE

Campanella

homarelanka

JNKMN(YENTOWN)

釈迦坊主

Spada featuring GUEST Joseph Blackwell

山田ギャル神宮

18scott

原島"ど真ん中"宙芳