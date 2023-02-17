日丸屋秀和原作によるミュージカル「ヘタリア～The Fantastic World～」のメインビジュアルが公開された。
4月7日から10日まで大阪・東大阪市文化創造館で、4月15日から23日まで東京・日本青年館ホールで上演される「ヘタリア～The Fantastic World～」。メインビジュアルには、夜空を彩る花火を見上げる長江崚行扮するイタリアや上田悠介扮するドイツ、植田圭輔扮する日本たちの様子が描かれた。チケットの一般プレイガイド先行は2月26日23時59分まで受付中だ。
「ミュージカル『ヘタリア～The Fantastic World～』」
日程：2023年4月7日（金）～10日（月）
場所：大阪府 東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール
日程：2023年4月15日（土）～23日（日）
場所：東京都 日本青年館ホール
スタッフ
原作：「ヘタリア World★Stars」日丸屋秀和（集英社「少年ジャンプ＋」連載）
演出：吉谷晃太朗
脚本：なるせゆうせい
企画制作・プロデュース：4cu（Frontier Works Inc.）
制作：株式会社 FAB
大阪共催：PFI 東大阪文化創造館株式会社
主催：ミュージカル「ヘタリア FW」製作委員会
キャスト
イタリア役：長江崚行
ドイツ役：上田悠介
日本役：植田圭輔
アメリカ役：磯貝龍乎
イギリス役：廣瀬大介
フランス役：寿里
中国役：杉江大志
スペイン役：山田ジェームス武
プロイセン役：高本学
オランダ役：磯野亨
アンサンブル：仲田祥司、町田尚規、伊東征哉、山口渓、松崎友洸、安久真修、丸山武蔵、船橋拓幹
(c)日丸屋秀和／集英社・ミュージカル「ヘタリア FW」製作委員会