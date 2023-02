QuizKnockが出題＆解説「maybe」「perhaps」「probably」「possibly」一番可能性が高いのはどれ？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月16日(木)は、『夢の応援資金争奪☆2・3・4択クイズ』を放送。臨時教頭のQuizKnock・須貝駿貴さんととむさんがクイズを出題し、正解したリスナーには賞金をプレゼントしました。電話をつないだ7人のリスナーのなかから、英単語のクイズに挑戦した2人の解答と“QuizKnock先生”の解説を紹介します。こもり校長:今夜はQuizKnock先生とともに、クイズ大会をおこなっていく! クイズを出題してくれるのはQuizKnock先生。クイズに正解した生徒(リスナー)には、夢の応援資金としてAmazonギフトカードをプレゼント!クイズは、2択・3択・4択で出題。それぞれ獲得できる金額が違います。(一番正解率の高い)2択のクイズに正解したらAmazonギフトカード1万円分をゲット! 3択では2万円、4択では3万円分のAmazonギフトカードがゲットできます。問題の難易度が上がると、賞金もアップします。このクイズ大会に挑戦したい生徒は、夢のために欲しい物と欲しい金額を書いてエントリーしてください!今回のクイズは、もしかしたら受験で出るかもしれない問題をQuizKnock先生にチョイスしてもらっています。もし勉強しながら聴いている受験生がいたら、今日の2時間で1点でも上がったらいいなと思います。須貝・とむ:はい!――「塾の先生になりたくて勉強を頑張りたいので、“高機能な目覚まし時計と、勉強用のデジタルタイマーが欲しい”」という16歳のリスナーが挑戦こもり校長:シンキングタイムは5秒! さあ、答えは何番?!リスナー:「Country」……?とむ:正解は、2番の「Sheep」でした。こもり校長:残念!――QuizKnock先生の解説とむ:これね、英単語には複数形になっても変化しないものがあるんですよね。例えば1番の「Country」は、複数形になると「Countries」と“sが付く”パターンです。3番の「Knife」は、「Knives」というふうに“fがvになる”パターンです。でも「Sheep」とか「Deer(鹿)」とか「Fish(魚)」とか、動物の名前には複数形になってもそのままのものがあるんですよね。須貝:そういう特徴のやつは、よく群れで生活している動物に多くみられる英単語で、「Sheep」「Deer」「Fish」は超頻出されます。これは、覚えておいたほうがいいですよ!――「映像に関わる仕事につきたくて、ミラーレスカメラを買いたい」という18歳のリスナーが挑戦こもり校長:さあ~……答えはどれ!?リスナー:3番で!とむ:正解は……3番の「probably」です!こもり校長:すげー!――QuizKnock先生の解説とむ:全部よく使う単語なんですけど、「maybe」「perhaps」は“ひょっとしたら”ぐらいだから40~50%ぐらいで「もしかしたら行くかも」って感じ。「probably」は、“たぶん、おそらく”みたいな感じだから70~80%ぐらい。「possibly」は、“可能である”と言っているだけだからかなり低いです。須貝:「行けたら行くわ」みたいな。こもり校長:絶対来ないやつだ(笑)。だから、70~80%の「probably」が正解ってことか。須貝:正解はすごい!こもり校長:Amazonギフトカードを3万円分プレゼントするから、ミラーレスカメラを買う足しにしてね。リスナー:はい!この日の放送では、このほかに『「何の役にも立たない」と同じ意味を持つ慣用句は次のうちどれ?①絵に描いた餅、②豆腐にかすがい』や、『「来る」の謙譲語はどれ?①いらっしゃる、②うかがう、③来られる、④来ます』などを出題。それぞれの解説を、QuizKnock先生がおこないました。同番組では、2月の木曜日に“マンスリー教頭”としてQuizKnockのメンバーが出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とともにお届けしています。また毎週金曜日には、QuizKnockメンバーによる受験生を応援するコーナー「天才LOCKS!」を放送中です。QuizKnockは、4月から高校生以下を対象とするクイズ大会「KODANSHA Presents High School Quiz Battle WHAT 2023」を開催。詳細は、オフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、須貝駿貴、とむ(QuizKnock/マンスリー教頭)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★