大事な日の前日にしたくなるのは？「カツ丼を食べてゲン担ぎ」or「神社を巡って神頼み」QuizKnockの見解は

いい結果が出そうなのは、どちらでしょうか……?ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、何気ない日常の疑問を2択で質問しリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表しています。2月16日(木)の放送では、「大事な日の前日にやるなら? カツ丼を食べてゲン担ぎ or 神社を巡って神頼み」についての投票結果が発表されました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と臨時教頭のQuizKnock・須貝駿貴さんととむさんの見解もあわせて紹介します。こもり校長:これは……どっちも神頼みなんじゃないか、という説もありますが(笑)。とむ:そうだな(笑)。須貝:なので、ゲン担ぎと神頼みはおいといて(笑)。とむ:お散歩に行くか、ご飯を食べるか。こもり校長:だとしたらどっちだろう?須貝:僕はカツ丼!とむ:私もカツ丼ですね。こもり校長:じゃあ、俺は神社を巡っておこうかな?(笑)。須貝:だって、大事な日の前日は、ウロウロしないほうがいいんじゃない?こもり校長:でも散歩をしたら、リフレッシュして脳が活性化されるかもしれないですよ?とむ:たしかに(笑)。須貝:僕も散歩は好きですけど……わざわざ知らない場所に行って、ケガするようなことはしなくてもいいんじゃないかな。とむ:夜ならちょっと怖いですしね。須貝:家でカツ丼を食べて、おとなしくしていましょう。こもり校長:では……みんなの回答は!?須貝:けっこう近い結果になりましたね。・私の家では大事なことがあるとカツ丼を食べるので。カツ丼を食べて勝つ!・神頼みよりも、自分のやる気が高まるから。・(カツ丼は)食べ過ぎてお腹をこわしそうなので。・偶然、昨日浅草寺に行って神頼みをしてきたので、神様を信じることにします。須貝:でも浅草寺は“寺”なので、仏なのでは……? 神様はいないのでは……!?全員:(笑)。とむ:まさかの(笑)。須貝:それは“仏頼み”ですね(笑)。『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。このコーナーへの投票や過去放送分の結果は、番組のサイトでご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、須貝駿貴、とむ(QuizKnock/マンスリー教頭)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★