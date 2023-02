森七菜が“まかない”を提案「入試前の緊張を和らげるメニュー」「眠くなる一品」は？

森七菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 森七菜LOCKS!」。2月15日(水)の放送では、Netflixで配信中の主演ドラマ『舞妓さんちのまかないさん』にちなみ、リスナーのリクエストに合うおすすめのメニューを提案しました。森七菜:今夜は生徒(リスナー)におすすめのまかない料理を提案していきたいと思います。私もそんなに料理を知ってるわけじゃないから……前回で出し尽くした感はあるんですけどね(笑)。ちょっと頑張ってみます……!(18歳)森七菜:これは責任重大ですよ。なんだろうね……それでは、まかないごはんをお出ししましょう!メニューは……やっぱり、いつもの味っていうのがいいんですよね。これで特別感を出すと、マジで緊張しますから。そういう日こそ、いつもの味っていうのを意識する。そして終わった後にとんでもなくいいご褒美を用意する、っていうのがいいと思います。だって、気合い入れたって入れなくたって、脳みそに入ってる情報量は一緒ですから。だからそこはリラックスして、家で問題を解いてるくらいな感じでね。お母さんに作ってもらったりして、ぜひ食べてください。(19歳)森七菜:眠くなる料理ね~……。でもこれ『舞妓さんちのまかないさん』の中でも、こういうシーンがあるんですよね。舞妓さんって、髪を結うと1週間は取れないんですよ。だから、あの綺麗な髪の毛をキープしないといけないから、すごい高い枕で首だけを支えて寝るんだけど。慣れないと寝れないらしいです。そういうときに(森七菜演じる)キヨが作った料理があるんで、それをちょっとお出ししたいと思います。メニューは……、召し上がれ!キヨはね、もう出すものがおばあちゃんなんですよ(笑)。でもね、これがすごくおいしくて……! フードコーディネーターの飯島さんという方が、実際に(料理を)作ってくれたりいろんなものを用意してくれたんですけど、甘酒がほんとにおいしかったです。しかも、ちゃんとお鍋であっためて作るの。撮影中だけど眠くなったもんね。本当にぜひ寝る前に……でも、お腹満たすと朝起きれなくなるんですよね。だから、ちょっと甘酒飲んで寝るみたいな。そんなオシャンな生活をしてみてください!さて今夜は『森さんちのまかないさん』をお届けしましたが……どうでしょうか? キヨ(ドラマの中)の料理を出し始めたので、私が限界に近いことは確かですよね(笑)。次回はクックパッドを見あさればいいのか……ちょっと勉強してきますね(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★