満島ひかりが4月22日に開催されるアナログレコードの祭典「RECORD STORE DAY JAPAN 2023」のミューズに就任した。

「RECORD STORE DAY」は例年、4月の第3土曜日に全世界で同時展開されるアナログレコードの普及を目的としたイベント。満島をミューズに迎えた「RECORD STORE DAY JAPAN 2023」のメインビジュアルは、国内外に多くのファンを持つ東京・幡ヶ谷のレコードショップ・Ella recordsにて、レコード愛好家である写真家・平間至によって撮影された。満島のミューズ就任記念インタビューおよびムービーは近日公開予定。

また今回の発表と合わせて、「RECORD STORE DAY JAPAN 2023」でリリースされる限定盤69タイトルも公開。満島が三浦大知、SOIL&"PIMP"SESSIONSを迎えて始動させた音楽プロジェクト・ひかりとだいち love SOIL&"PIMP"SESSIONSの楽曲「eden」、くるり「愛の太陽 EP」、佐藤千亜妃「TIME LEAP」、ゆうらん船「MY REVOLUTION」「ゆうらん船1&2」、JUN SKY WALKER(S)「歩いて行こう / すてきな夜空」「START / 白いクリスマス」、LINDBERG「今すぐKiss Me / LITTLE WING ~Spirit of LINDBERG~」「BELIEVE IN LOVE / Dream On 抱きしめて」、三木道三「Lifetime Respect」、BIGYUKI「Neon Chapter」、NRBQ「Tokyo」、深田恭子がプロデューサーに深沼元昭(PLAGUES、Mellowhead、GHEEE)を迎えて発表した1999年の楽曲「イージーライダー」、美川憲一「駄目な時ゃダメよ」のハウスミックスバージョンを収録した「駄目な時ゃダメよ(HOUSE MIX VERSION)7インチEDIT / さそり座の女(NEW ATTACK VERSION 2)」などがラインナップされた。

「RECORD STORE DAY JAPAN 2023」リリースタイトル

7inch

・45trio「Saudade Vem Correndo」

・akiko「Somebody Else's Guy」

・akiko「Come On-A My House」

・アル・グリーン「I'm Glad You're Mine(ORIGINAL) / I'm Glad You're Mine(Cut Creator$ EDIT)」

・ブッチ・ヘレマノ「WAVE RIDER / VISION OF BABYLON」

・COMA-CHI「ミチバタ / ミチバタ(Instrumental)」

・Cruisic「Come With Me feat. Baku Furukawa」

・DÉ DÉ MOUSE & YonYon「Step in Step in」

・HAPPY EVER AFTER×歌手常盤ゆう「noknok / raise your hand together」

・JUN SKY WALKER(S)「歩いていこう / すてきな夜空」

・JUN SKY WALKER(S)「START / 白いクリスマス」

・LINDBERG「今すぐKiss Me / LITTLE WING ~Spirit of LINDBERG~]

・LINDBERG「BELIEVE IN LOVE / Dream On 抱きしめて」

・Masaki On The Mic「HAPPY RAP MUSIC EP(ZGR SELF REMIX)」

・Nagakumo「思いがけず雨 / イン・ザ・ジオラマ」※予定

・ONEGRAM「Ooo La La La(2023 Remaster) c/w Baby Can I Hold You」

・Pictured Resort「Your Song On The Radio」

・PYRAMID「Sweet Sticky Thing(feat. mabanua, さらさ) / Paradise(feat. Kan Sano)」

・RiE MORRiS「Still」

・Risa Kumon「Free」

・SARATOGA「RAINY TOWN LIGHT / FALL LADY」

・so nice「Dancing All Night Long (Live version) / It's so nice!(Live version)」

・STARDISH「Highways of My Life」

・THE CHARM PARK「Lovers In Tokyo / Lovers In Tokyo feat.ジャンク フジヤマ」

・THE LET'S GO's「チャック・ベリーでおやすみなさい / フロンティア」

・THE MICETEETH「Dance on the Road / 322 Flames(from STUDIO TENTO ver.)7"」

・VivaOla「TOMORROW」

・宇佐蔵べに「open mind / passion」

・APRIL SET「チェリー」

・Herman Kelly & Life「ダンス・トゥ・ザ・ドラマーズ・ビート / ドゥ・ザ・ハンドボーン」

・深田恭子「イージーライダー」

・美川憲一「駄目な時ゃダメよ(HOUSE MIX VERSION)7インチEDIT / さそり座の女(NEW ATTACK VERSION 2)」

・三木道三「Lifetime Respect」

・南里沙「蒼いジャマイカ / 蒼いジャマイカ(instrumental)Previously Unreleased Version」

・リカス「オーバーシンキング / 再考する」

・リカス「ベアフット / ネバーリービングザハウス」

10inch

・I.A.「XV: THE KAMA'AINA CLASSIC EXPERIENCE ALBUM SAMPLER」

・kojikoji「PEACHFUL」

12inch

・ひかりとだいち love SOIL&"PIMP"SESSIONS「eden」

・NRBQ「Tokyo」

・Ryozo Band「Utopia」

・YANACK「HINATA」

・くるり「愛の太陽 EP」

・The Courettes「Boom! Dynamite!」

LP

・BIGYUKI「Neon Chapter」

・chilldspot「Titles」

・Full Moon「Full Moon(LP)」

・LOUDNESS「LOUDNESS 30th ANNIVERSARY REMIX」

・MR.BIG「MR.BIG」

・Nirvana「BLEACH」

・Sam Yahel, Ari Hoenig, Mike Moreno, Seamus Blake「Jazz Side of The Moon」

・THE FUZZ ACT「無風帯からの信号」

・The Lassie Foundation「The El Dorado L.P.」

・Tokimeki Records「透明なガール(Limited clear vinyl)」

・V.A.「Grand Gallery Presents DANCE CLASSICS BOSSA」

・V.A.「Grand Gallery Presents FUTURE CLASSICS LOVERS」

・V.A.「CITY MUSIC TOKYO tremolo」

・渥美マリ「夜のためいき」

・大山田大山脈「Zolpidem」

・佐藤千亜妃「TIME LEAP」

・ソウルシャリスト・エスケイプ「ロスト・ホームランド」

・ダグ・ハモンド「リフレクションズ・イン・ザ・シー・オブ・ヌアネン」

・なかの綾とブレーメン「いちまいめ」

・ハロルド・マッキニー「ヴォイシズ・アンド・リズムス・オブ・ザ・クリエイティヴ・プロフィール」

・松田昌 / 大野雄二「Silent Dialogue」

・マリ・ペルセン「主演 マリ・ペルセン」

・ゆうらん船「MY REVOLUTION」

・ゆうらん船「ゆうらん船1&2」

カセットテープ

・岡林風穂「めっちゃめっちゃ春」