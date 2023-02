藤井風が昨年10月に行った大阪・Panasonic Stadium Suitaでの2DAYSワンマンライブ「LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVE」の模様が、3月10日よりNetflixで世界配信されることが決定した。

「LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVE」は2日間でのべ7万人を動員した、藤井にとって初のスタジアムライブ。Netflixで配信されるライブ映像は当日のライブ演出も手がけた山田健人(yahyel)が監督を担当したものだ。全17曲からなるライブ映像から、「damn」のパフォーマンスシーンがYouTubeで先行配信された。

なお本日2月17日には昨年3月発表の2ndアルバム「LOVE ALL SERVE ALL」初回限定盤CDから、“Piano arranged cover”が11曲入った音源「LOVE ALL COVER ALL」が配信リリースされた。

藤井風「LOVE ALL COVER ALL」収録曲 / オリジナルアーティスト

01. Sunny / ボビー・ヘブ

02. No Tears Left To Cry / アリアナ・グランデ

03. Hot Stuff / ドナ・サマー

04. Sorry / ジャスティン・ビーバー

05. Good As Hell / リゾ

06. Just the Two of Us / ビル・ウィザース

07. Weak / SWV

08. Overprotected / ブリトニー・スピアーズ

09. Teenage Dream / ケイティ・ペリー

10. Eh, Eh / レディー・ガガ

11. Circles / ポスト・マローン