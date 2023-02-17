田畠裕基原作による映画「ブラッククローバー 魔法帝の剣」が、3月31日から6月16日公開予定に延期された。

延期理由は新型コロナウィルス感染拡大の影響による制作遅延のため。購入済みの各種ムビチケ前売券については、延期後の上映でも使用できる。

映画「ブラッククローバー 魔法帝の剣」

2023年6月16日（金）全国公開予定、Netflix全世界配信

スタッフ

原作・総監修・キャラクター原案：田畠裕基（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）

監督：種村綾隆

キャラクターデザイン：竹田逸子

サブキャラクターデザイン：徳永久美子

プロップデザイン：高橋恒星

美術監督：前田有紀

色彩設計：篠原愛子

撮影監督：國井智行

編集：奥田浩史

音響監督：高桑一

音楽：関 美奈子

脚本：ジョニー音田 折井 愛

制作：studioぴえろ（「BLEACH 千年血戦篇」「NARUTO -ナルト-」「幽☆遊☆白書」）

製作：映画ブラッククローバー製作委員会

配給：松竹ODS事業室



キャスト

アスタ：梶原岳人

ユノ：島崎信長

ヤミ：諏訪部順一

ノエル：優木かな

ユリウス：森川智之

コンラート：関 俊彦

エドワード：大塚芳忠

プリンシア：沢城みゆき

コンラート：関俊彦

ミリー：飯豊まりえ

※高桑一の高と高橋恒星の高はしごだかが、島崎信長の崎はたつさきが正式表記。