ヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)決勝トーナメントプレーオフ・ファーストレグが16日に各地で行われた。

フィオレンティーナ(イタリア)はグループAを4勝1分1敗と好成績で駆け抜けたものの、イスタンブール・バシャクシェヒル(トルコ)との直接対決の得失点差で2位通過となっていた。プレーオフではヨーロッパリーグ(EL)のグループDを3位で終えたブラガ(ポルトガル)と対戦。敵地での開催となったファーストレグでは、前半アディショナルタイムに左サイドからのクロスボールをルカ・ヨヴィッチが頭で沈め、フィオレンティーナが先手を取る。後半に入るとブラガが退場者を出したことでフィオレンティーナの攻撃陣が爆発。最終的には4-0と快勝を飾った。2得点を決めたヨヴィッチはECLの得点ランキングでトップを走っている。

現在セリエAで上位争いを繰り広げているラツィオ(イタリア)は、ELのグループFを2勝2分2敗の3位で終えていた。全4クラブが勝ち点「8」で並ぶという稀な最終結果となったものの、当該チーム同士の勝ち点および得失点差で3位となり、ECLへ出場することに。プレーオフではグループGを2位でフィニッシュしたクルジュ(ルーマニア)とホームで激突。試合は15分にパトリックがレッドカードを提示され、ラツィオは数的不利での戦いを強いられたものの、前半アディショナルタイムにセットプレーからチーロ・インモービレが右足ボレーシュートを叩き込む。最終的には“エース”の得点が決勝弾となり、ラツィオが勝利した。

ECL決勝トーナメントプレーオフファーストレグの結果一覧は以下の通り。なお、セカンドレグは2月23日(日本時間24日午前2時45分、午前5時)にそれぞれキックオフを迎える。

◆▼ECL決勝トーナメントプレーオフ・ファーストレグ結果

カラバフ(アゼルバイジャン) 1-0 ヘント(ベルギー)

トラブゾンスポル(トルコ) 1-0 バーゼル(スイス)

ボデ・グリムト(ノルウェー) 0-0 レフ・ポズナン(ポーランド)

ブラガ(ポルトガル) 0-4 フィオレンティーナ(イタリア)

ラツィオ(イタリア) 1-0 クルジュ(ルーマニア)

AEKラルナカ(キプロス) 1-0 ドニプロ-1(ウクライナ)

シェリフ(モルドバ) 0-1 パルチザン(セルビア)

ルドゴレツ(ブルガリア) 1-0 アンデルレヒト(ベルギー)

◆▼セカンドレグ日程(23日開催)

ヘント vs カラバフ

バーゼル vs トラブゾンスポル

レフ・ポズナン vs ボデ・グリムト

フィオレンティーナ vs ブラガ

クルジュ vs ラツィオ

ドニプロ-1 vs AEKラルナカ

パルチザン vs シェリフ

アンデルレヒト vs ルドゴレツ