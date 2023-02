ヨーロッパリーグ(EL)決勝トーナメントプレーオフ・ファーストレグが16日に各地で行われた。

このラウンドで最大の注目カードとなったバルセロナ(スペイン)とマンチェスター・U(イングランド)の一戦は、両者悪くない入りを見せながらも前半はスコアレスで終了。後半に入ると50分に右コーナーキックからマルコス・アロンソがヘディングシュートを沈め、ホームチームが先手を取った。それでも、直後にはマンチェスター・Uで絶好調の“エース”が躍動。53分、フレッジのスルーパスに抜け出したマーカス・ラッシュフォードが右足でゴールネットを揺らすと、続く59分には右サイドを切り裂いて送ったクロスボールがオウンゴールを誘発。マンチェスター・Uが逆転に成功した。1点を追いかけるバルセロナは76分、ハイプレスでボールを奪ったところから最後はハフィーニャのクロスボールがそのままゴールに吸い込まれ、同点ゴールを記録。試合はこのままタイムアップを迎え、“強豪対決”の第1戦はドローで終了した。

9シーズンぶりにELに出場するユヴェントス(イタリア)は、ホームにナント(フランス)を迎えた。13分にフェデリコ・キエーザの折り返しをドゥシャン・ヴラホヴィッチが押し込んで先手を取ったものの、後半にはカウンターでリュドヴィク・ブラスの得点を許す。最後まで猛攻に出たものの追加点は挙げられず、試合はこのまま1-1で終了した。

南野拓実がスタメン出場を果たしたモナコ(フランス)はレヴァークーゼン(ドイツ)の本拠地に乗り込んだ。試合は2-2で迎えた後半アディショナルタイムにアクセル・ディサシが豪快なミドルシュートを叩き込み、モナコが土壇場で逆転に成功。南野は前半45分間のみのプレーとなった。スポルティング(ポルトガル)はホームでミッティラン(デンマーク)と対戦。1点ビハインドで迎えた後半アディショナルタイムにセットプレーを細かく繋ぐと、最後セバスティアン・コアテスが頭でゴールネットを揺らし、ラストプレーで引き分けに持ち込んだ。

ブンデスリーガで優勝争いを繰り広げているウニオン・ベルリン(ドイツ)は敵地でアヤックス(オランダ)とスコアレスドロー。セビージャ(スペイン)は今冬の移籍市場でアヤックスから戻ってきたルーカス・オカンポスが左足のボレーシュートで復帰後初ゴールを決めるなど、大量3ゴールでPSV(オランダ)を撃破した。

EL決勝トーナメントプレーオフ・ファーストレグの結果一覧は以下の通り。なお、セカンドレグは2月23日(日本時間24日午前2時45分、午前5時)にそれぞれキックオフを迎える。

◆▼ファーストレグ結果

バルセロナ(スペイン) 2-2 マンチェスター・U(イングランド)

シャフタール(ウクライナ) 2-1 レンヌ(フランス)

アヤックス(オランダ) 0-0 ウニオン・ベルリン(ドイツ)

ザルツブルク(オーストリア) 1-0 ローマ(イタリア)

ユヴェントス(イタリア) 1-1 ナント(フランス)

スポルティング(ポルトガル) 1-1 ミッティラン(デンマーク)

レヴァークーゼン(ドイツ) 2-3 モナコ(フランス)

セビージャ(スペイン) 3-0 PSV(オランダ)

◆▼セカンドレグ日程(23日開催)

マンチェスター・U vs バルセロナ

レンヌ vs シャフタール

ウニオン・ベルリン vs アヤックス

ローマ vs ザルツブルク

ナント vs ユヴェントス

ミッティラン vs スポルティング

モナコ vs レヴァークーゼン

PSV vs セビージャ