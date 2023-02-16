佐藤優樹、3月にソロデビュー両A面シングルリリース

2021年12月の日本武道館でのコンサートをもってモーニング娘。及びハロー！プロジェクトを卒業し現在ソロ活動中の佐藤優樹が、3月29日（水）に両A面ソロデビューシングル『Ding Dong / ロマンティックなんてガラじゃない』をリリースすることを発表した。

「Ding Dong」は、オクターブベースがドラムマシンにひたすら押し出される、70s後半から80s前半に最も熱くなったNu Disco・ハイエナジーを現代解釈したトラック。モーニング娘。の佐藤優樹の存在をジョーカー的存在として強く意識していた前山田健一によるセクシャルなワードをウィスパー多用しつつアプローチした幕開けの1曲となっている。作詞を務めた前山田は「今までのキャリアで一番攻めた、オトナで妖艶な佐藤優樹を表現して頂きました」と語っている。

【写真】佐藤優樹の日本武道館での勇姿

一方で「ロマンティックなんてガラじゃない」は「青春アミーゴ」など多くの楽曲を手がけたコンビ、Shusui&zoppが中心となって制作され、The Supremesに代表されるスウィングしたビートの上に、トップラインに追従するだけの3度ハモリだけではなく、トップラインを食いかねない主張をするアプローチのハーモニーラインが目立つスウェーデンのAnders Dannvikによるアレンジが個性的な楽曲となっている。

なお、2月17日（金）20時から「Ding Dong」のミュージックビデオの公開が予定されている。

＜リリース情報＞

佐藤優樹

『Ding Dong / ロマンティックなんてガラじゃない』

2023年3月29日（水）発売

【初回生産限定盤A】CD+BD （EPCE-7740〜7741） ¥2090 （税込）

1. Ding Dong

2. ロマンティックなんてガラじゃない

3. Ding Dong （Instrumental）

4. ロマンティックなんてガラじゃない （Instrumental）

1. Ding Dong （Music Video）

2. Ding Dong （Dance Edit.）

3. Ding Dong （撮影メイキング）

『発売記念イベント抽選応募券』封入

【初回生産限定盤 B】 CD+BD （EPCE-7742〜7743） ¥2,090 （税込）

初回生産限定盤Aと同じ

1. ロマンティックなんてガラじゃない （Music Video）

2. ロマンティックなんてガラじゃない （Room Ver.）

3. ロマンティックなんてガラじゃない（撮影メイキング）

『発売記念イベント抽選応募券』封入。

【初回生産限定盤SP】 CD / 12P ブックレット封入、デジパック仕様、トールサイズ（EPCE-7744）¥2,090 （税込）

初回生産限定盤Aと同じ

【通常盤A】 CD（EPCE-7745） ¥1300 （税込）

1. Ding Dong

2. ロマンティックなんてガラじゃない

3. 愛のサバイバー （Additional Track）

4. Ding Dong （Instrumental）

5. ロマンティックなんてガラじゃない （Instrumental）

6. 愛のサバイバー （Instrumental）

トレーディングカード A ver. 封入 ※初回プレス分のみ

【通常盤B】 CD（EPCE-7746）¥1300 （税込）

1. Ding Dong

2. ロマンティックなんてガラじゃない

3. 夢に出てこないでよ （Additional Track）

4. Ding Dong （Instrumental）

5. ロマンティックなんてガラじゃない （Instrumental）

6. 夢に出てこないでよ （Instrumental）

トレーディングカード B ver. 封入 ※初回プレス分のみ

【通常盤C】 CD（EPCE-7747） ¥1300 （税込）

1. Ding Dong

2. ロマンティックなんてガラじゃない

3. プラスティック・ジェネレーション （Additional Track）

4. Ding Dong （Instrumental）

5. ロマンティックなんてガラじゃない （Instrumental）

6. プラスティック・ジェネレーション （Instrumental）

トレーディングカード C ver. 封入 ※初回プレス分のみ

【通常盤D】 CD（EPCE-7748） ¥1300 （税込）

1. Ding Dong

2. ロマンティックなんてガラじゃない

3. グリーン・フラワー （Additional Track）

4. Ding Dong （Instrumental）

5. ロマンティックなんてガラじゃない （Instrumental）

6. グリーン・フラワー（Instrumental）

トレーディングカード D ver. 封入 ※初回プレス分のみ

M-line Musicにて「Ding Dong」ミュージックビデオ公開予定

https://www.youtube.com/@mlinemusic

佐藤優樹オフィシャルサイト

https://up-front-works-sp.com/masaki-sato/dingdong/