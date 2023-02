二人組YouTuberむくえな「思い出」「本当に愛が詰まっている」初のエッセイ本発売

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月15日(水)の放送は、二人組YouTuberのむくえながゲスト出演。2月10日に発売された書き下ろし往復エッセイ『おかしな友情 正反対のウチらが一生モノの友達になるまで』(宝島社)について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の質問に答えました。「むくえな」は、むくさんとえなぴさんからなる幼なじみの二人組YouTuberです。YouTube チャンネル「むくえなちっく。」のチャンネル登録者数は、100万人を超えています。こもり校長:むくえな先生は、2月10日に初のフォトエッセイ『おかしな友情 正反対のウチらが一生モノの友達になるまで』を宝島社から発売ということで、おめでとうございます!むくえな:ありがとうございます!こもり校長:「お二人の正反対な日常についてや、家族や仕事についてなどのちょっと真面目なお話がたっぷり詰まった一冊」ということですが……お二人は正反対とは言いつつ、「こういうところは似ているな」というのはあるんですか?えなぴ:重なっている部分みたいなのがあるんです。むく:でも一番は笑いのツボだよね。えなぴ:そうだね、完全にそこですね。むく:むしろ、そこが無かったら仲良くなってない(笑)。こもり校長:なるほどね。面白いと思うものの価値観が一緒なんだ。例えばどういう……?えなぴ:例えば……(前半のトークで話していた)ブルドッグ(笑)。こもり校長:(さっきも聞いた)俺が知らないゲームだ(笑)。えなぴ:ブルドッグで爆笑するって、あんまりないんです(笑)。でも二人だけが爆笑しているっていう。周りにはわかんないんですよ、たぶん。むく:うん。こもり校長:クラスの中でも、ブルドッグをやっている二人だけが笑っているっていう?むくえな:そうです。えなぴ:今でも撮影現場で、ウチラだけでふざけちゃうとかあるんだよね。むく:うん。えなぴ:二人だけでずっと爆笑していて、周りは困惑みたいな(笑)。「何で笑ってんの?」みたいな感じで、二人だけしかわからないツボみたいなのがあるんですよね。こもり校長:じゃあ、その唯一被っている価値観が一緒だから、ずっと一緒にやってこれたみたいな感じなんですかね?むくえな:そうですね。こもり校長:エッセイではご自身を掘り下げていますけど、あらためて自分と向き合ったり、相手のことを思ってたりして、気づいたことってありましたか?えなぴ:けっこうありましたね。こんなに自分のことを文字にするってないから。むく:私は、人から「何も考えてなさそう」って言われるんです。でも「意外と考えてるんだ……!」ということに気づいたかもしれないです。ちゃんと発見できたというか。こもり校長:読んでいると“自己肯定”についての話がありましたけど……えなぴ先生も書かれていましたけど、SNSが普及して自己肯定感みたいな言葉が一気に広がったと思うんです。お二人は、自己肯定感とどう向き合っていますか?えなぴ:私は自己肯定感が低いほうなんです。でも低いだけで終わらすんじゃなくて、その先まで考えてみるのもアリなんじゃないかなって思うんですよね。こもり校長:先とは?えなぴ:「なんで自分は、自己肯定感が低くなっているのか?」、「自己肯定感を低く感じちゃうときはいつだ?」とか……「低いからダメだ」「何もできない」じゃなくて、うまく向き合うみたいなのもアリなんじゃないかと思います。こもり校長:なるほどね。えなぴ:「こういう場面で感じちゃうから、そこは避けて通る」とか。対策じゃないんだけど、自分の性格とうまく付き合うのもアリだと思うし。むく:そうだね。私は自己肯定感が低いことをあまり悪いと思わない、ということをしたらいいと思っていて。人間なんて自己肯定感が高い人のほうが少ないし……「なんで私は、自分に対して(低く)思っちゃうんだろう……」というのを思わないことが第一歩かなって。こもり校長:エッセイを読んでいて、むく先生の「人間そんなもん」みたいな考え方が好きでした。自己肯定感に縛られなくてもいいんだな、って思いましたね。むく:その通りです(笑)。こもり校長:あらためて、お二人にとってどんな一冊になりましたか?むく:初めての経験だったから……もう思い出ですね(笑)。えなぴ:そうだね(笑)。自分たちで読んでも相手の知らない部分があったり、嬉しくなる文章があったり……本当に愛が詰まっている文章だなと思いました。自分たちにとってもお守り的というか、元気がないときに読みたいと思える本になりました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★