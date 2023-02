声優・青山吉能「何とか後藤ひとりとして歌うことができた」アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』でアジカンをカバー

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月14日(火)の放送は、声優の青山吉能さんと長谷川育美さんがゲスト出演。2人が声を担当するテレビアニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』から生まれた楽曲やアルバムリリースについて、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の質問に答えました。その前編。●後編はこちら『ぼっち・ざ・ろっく!』は、はまじあきさんによる4コマ漫画が原作で、2022年10月からテレビアニメがスタート。作品の中で、青山吉能さん演じる主人公の後藤ひとり(通称・ぼっちちゃん)がギター、長谷川育美さん演じる喜多郁代がギター、ボーカルを担当する4人組バンドの結束バンドを結成。2022年12月に、14曲収録の1stアルバム『結束バンド』が実際にリリースされています。こもり校長:作中では、実際に“結束バンド”を組んでいるわけですけど、長谷川先生はほぼすべての曲をレコーディングされたんですよね?長谷川:トータルで14曲あるんですけど、その中の11曲をやらせてもらいました。こもり校長:大変じゃなかったですか?長谷川:いままで“歌”の仕事がそんなに多くなかったんですけど、昔から歌うことが大好きだったので今回本当に嬉しくって! 苦でもなんでもない、というか、曲が送られてくるたびにワクワクしていました。めちゃめちゃ楽しかったです。こもり校長:アルバムとアニメの中の曲は違うんですか?長谷川:そうですね。アルバムには、劇中でかからないオリジナル曲が4曲入っています。「これは劇中では使いません」と聞いたときは、「ガチすぎる!」と思って(笑)。青山:意味わかんないよね(笑)。長谷川:そうなんです! しかも、こんなにいい曲なのに!? みたいな(笑)。こもり校長:(笑)。長谷川:アルバムには本当にいろんな曲が……ロックでもハードなものからバラードまであるし、(番組でオンエアした)「忘れてやらない」みたいなアップテンポのかわいらしい曲もあるし。いろんな方向性の曲がアルバムに詰め込まれているので、これを聴けば結束バンドがどんなバンドなのかわかると思います。こもり校長:名刺代わりみたいなアルバムですよね。こもり校長:僕は、アジカン(ASIAN KUNG-FU GENERATION)先生がとにかく好きなんです。青山:あ……そうなんですね……。うわ……ぐは…………。長谷川:(笑)。こもり校長:しかも、アジカン先生の曲を女性がカバーしているのが、ものすごく好きなんです。青山・長谷川:え~!こもり校長:だから、青山先生が歌う(アジカンの楽曲をカバーした)「転がる岩、君に朝が降る」をバカ聴いています!青山:“バカ聴いて”(笑)。いや……嬉しいですね。こもり校長:いいですよ! だから自信持ってください!青山:いやぁ~……ぐぬぬ……でも、なんか嬉しいかも。長谷川:これはめっちゃいいよ!青山:そうですね……アジカン先生の曲を歌うと初めて聴いたときは、叩かれることが怖すぎて……。「お前なんかが汚していい領域じゃねーから」みたいな。でも作品の力をお借りして、『ぼっち・ざ・ろっく!』という作品のおかげで、何とかこう……後藤ひとりとして歌うことができたので……マジで嬉しいです。こもり校長:思っていることが、ぼっちちゃんと一緒じゃないですか(笑)。長谷川:青山は“リアルぼっちちゃん”って、よく言われてますからね(笑)。こもり校長:リアルぼっちちゃん!青山:全然光栄じゃないです……(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★