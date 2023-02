幼なじみYouTuberむくえな 仲良しでも性格は真逆！「絵に描いたようなうるさい女子」「できるだけ目立たない役をやるタイプ」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月15日(水)の放送は、二人組YouTuberのむくえながゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、仲良くなったきっかけや10代のころの思い出を聞きました。「むくえな」は、2000年生まれのむくさんとえなぴさんからなる幼なじみのYouTuberです。2月10日に書き下ろし往復エッセイ『おかしな友情 正反対のウチらが一生モノの友達になるまで』(宝島社)を発売しました。SCHOOL OF LOCK! には初登場です。こもり校長:今夜のゲスト講師は……チャンネル登録者数が100万人を超えている大人気YouTubeチャンネル「むくえなちっく。」から、むく先生、えなぴ先生が初来校! よろしくお願いします!むくえな:よろしくお願いします!こもり校長:緊張してます?むくえな:緊張してます(笑)。こもり校長:お二人じゃないですか。仲間がいても緊張するもんですか?えなぴ:もちろん緊張します(笑)。でも……インフルエンサーさんは1人の人が多いので、そういう人たちはこういうお仕事のときにもっと緊張するんだろうね、っていつも話してるよね?むく:はい(笑)。ラジオ自体が慣れてないからね。えなぴ:人生で2回目なんですよ。こもり校長:ラジオ自体が!? そうなんだ! しかも今日は2時間ぐらいありますから、緊張を徐々にほどいていってもらえたらなと思います。むくえな:はい!こもり校長:むくえな先生は小学校1年生からの幼なじみということですが、えらく長いですね。むく:長いですね……もう15、16年?えなぴ:はい。こもり校長:16年一緒にいるって、どうなんですか?むく:え~! でも……あんまりわかんないね。長いけど当たり前すぎて。えなぴ:そうだね。家族に対する感情と同じような感じです(笑)。こもり校長:仲良くなったきっかけは何だったんですか?むく:すごく仲いいとかではなかったんですけど、グループが一緒だったり部活が一緒だったりとかで徐々に仲良くなって……。中3のときにクラスが一緒になったんですよ。そこでグっと……。こもり校長:距離が縮まったんですね。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! は10代の生徒(リスナー)が多いんですけど、お二人はどんな10代を過ごされていましたか?えなぴ:私は絵に描いたようなうるさい女子、みたいな感じでした。漫画とかドラマにいるような。むく:けっこう活発でね。えなぴ:そうそう。部活も“ダンス部・部長!”みたいな感じだし、行事とかもめっちゃ頑張るみたいな。むく:リーダー系だもんね。えなぴ:打ち上げの幹事とかもやっちゃう、みたいな(笑)。こもり校長:10代のころから、率先して真ん中にいけるタイプだったんですか?えなぴ:そうですね、けっこうやっていたタイプですね。“誰もやらないなら、自分がやってでも打ち上げを絶対やりたい!”みたいな(笑)。むく:(笑)。こもり校長:「やってやんよ!」のタイプだったんですね。(むくさんは)相反して、って感じですか?むく:本当に真逆かもしれないですね。学芸会でも、できるだけ目立たない役をやるタイプでした。こもり校長:目立たない役……“木”とか?むく:できれば“木”をやりたいくらいの感じでした(笑)。遊ぶときも、おままごととか……。えなぴ:鬼ごっご系ではない?むく:うん、真逆でしたね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★