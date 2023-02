声優・長谷川育美 アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』で「キャラソンへの取り組み方を考えさせられました」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月14日(火)の放送は、声優の青山吉能さんと長谷川育美さんがゲスト出演。2人が声を担当するテレビアニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』から生まれた楽曲やアルバムリリースについて、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の質問に答えました。その後編。●前編はこちら『ぼっち・ざ・ろっく!』は、はまじあきさんによる4コマ漫画が原作で、2022年10月からテレビアニメがスタート。作品の中で、青山吉能さん演じる主人公の後藤ひとり(通称・ぼっちちゃん)がギター、長谷川育美さん演じる喜多郁代がギター、ボーカルを担当する4人組バンドの結束バンドを結成。2022年12月に、1stアルバム『結束バンド』が実際にリリースされています。こもり校長:びっくりしたんですけど、作詞作曲のクリエイター陣が豪華すぎません?長谷川:とんでもないですよね。こもり校長:樋口愛(ヒグチアイ)先生(OPテーマ『青春コンプレックス』を作詞)とか、KANA-BOONの谷口鮪先生(EDテーマ『Distortion!!』を作詞作曲)とか、tricotの中嶋イッキュウ先生(EDテーマ『カラカラ』を作詞作曲)とか……。長谷川:送られてきてびっくりしました。でも、これだけいろんな方に書いてもらっているのに、ちゃんと(作中の設定では)後藤ひとりの作詞だし、というのに感動しました。ちゃんと『ぼっち・ざ・ろっく!』とか“ひとり”の世界観がしっかり共通してあるというのが……プロってすごいなと思いました。こもり校長:これだけすごい面々だとそれぞれのキャラがあるはずなのに、ちゃんと“ぼっちちゃんの曲”として書けるのは……同じこと言いますけど、プロってすごいですよね(笑)。長谷川:神々たち……!青山:本当にそうだね。こもり校長:(全14曲中11曲のボーカルを担当した長谷川さんは)デモ曲をもらったときは、どういう感情になったんですか?長谷川:来る曲来る曲が神曲すぎて、「こわ!」と思いました(笑)。全部良すぎて……どの曲がオープニングでどの曲が劇中歌かとか詳しく聞いていなかったので、全部第一線で出せるというか。逆に、「私がこの曲を歌っていく……!」ということへのプレッシャーがありました。青山:あ~!長谷川:私はロックを歌ってきていないので、5話で歌った『ギターと孤独と蒼い惑星』は、激しめなロック曲なんですけど、「歌えるのか!?」ってめっちゃ思いました。青山:8話でもね。長谷川:8話のライブシーンでも歌っているんですけど……あの歌はアフレコ現場で一発録りだったんです。こもり校長:やばすぎ! 今回はアニソンのキャラを演じるというよりは、女子高生の歌がうまい子、というのを意識したと聞きましたが?長谷川:声優をやっているとキャラクターソングというものを歌う機会がちょこちょこあるんですけど、この『ぼっち・ざ・ろっく!』に関わってキャラソンへの取り組み方、考え方についてあらためて考えさせられました。こもり校長:うんうん。長谷川:キャラソンってその子を表現することが多いんですけど、この『ぼっち・ざ・ろっく!』に関しては“喜多郁代”を表現する歌にはしたくなくて。“結束バンド”の音楽としてしっかり出したいという気持ちがあったので、制作のみなさんと話しながら「どこら辺までキャラを出していくのか?」みたいなところは詰めてやりましたね。こもり校長:なるほどな~、ちゃんと裏があるんですね。長谷川:そうですね、試行錯誤しながらでした。こもり校長:青山先生は、(ボーカルを担当した)『転がる岩、君に朝が降る』以外は、どういうふうに聴きましたか?青山:自分が歌った『転がる岩』以外はまったく知らなくて。アフレコのビデオにオープニングらしき音が入っていたときに、「仮歌さん、めっちゃ歌うまいな」と思っていたら(本人が)歌っていて!長谷川:(笑)。青山:「これ、長谷川育美なの!?」みたいな。「こんなに歌うまいなんて聞いてない!」って。長谷川:ちょっと切れながら言われました(笑)。嬉しかったですね。青山:「マジで歌うますぎ!」って。こもり校長:(笑)。青山:神ってました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★