日本サッカー協会(JFA)は16日、3月末に予定されているU-22日本代表の海外遠征において、U-22ベルギー代表とスペイン・ムルシアで対戦することを発表した。

すでにU-22ドイツ代表と現地時間3月24日にドイツのフランクフルトで対戦することが発表されており、パリ五輪世代が欧州の強豪国と敵地で連戦を行うことが決定した。また、U-22ベルギー代表との試合は、現地時間同27日に同代表がトレーニングを行なっているスペインのムルシアで行われる。

今回の発表を受け、オンラインでのメディア対応に応じた大岩剛監督は「3月の欧州遠征でドイツ、ベルギーと戦うことが決まりましたので、勝利を目指して、しっかりと準備をした形で試合に臨みたいと思っています」とコメント。今年の6月にパリ五輪の予選を兼ねたU-21欧州選手権を控えている強国との対戦に向けて「ぜひ力試しをしたい」と意気込んだ。

■U-22日本代表の3月海外遠征スケジュール

▼ 3/24(金)26:15キックオフ

対U-22ドイツ代表(ドイツ/フランクフルト)

テレビ放送:調整中

▼ 3/27(月)26:00キックオフ

対U-22ベルギー代表(スペイン/ムルシア)

テレビ放送:調整中



なお、パリ五輪世代の日本代表が昨年11月に行なった欧州遠征のフルマッチが昨日より、JFA公式アプリ「JFA Passport」で配信されており、無料での視聴が可能となっている。視聴できる試合は以下の通り。

■国際親善試合

・U-21ポルトガル代表 vs U-21日本代表(ポルトガル)

・U-19スロバキア代表 vs U-19日本代表(スペイン)

・U-18スペイン代表 vs U-19日本代表(スペイン)

・U-19フランス代表 vs U-19日本代表(スペイン)