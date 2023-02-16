Jリーグは16日、今シーズンも月間MVPと月間ベストゴールを明治安田生命J1、J2、J3リーグより選出することを発表した。

Jリーグは、各月のリーグ戦（J1、J2、J3）において最も活躍した選手を表彰する月間MVPと、最も優れたゴールを表彰する月間ベストゴールを、今シーズンもＪリーグトップパートナーの株式会社コナミデジタルエンタテインメント（東京都中央区／代表取締役社長 早川英樹）とともに、『明治安田生命Jリーグ KONAMI 月間MVP』、『明治安田生命Jリーグ KONAMI 月間ベストゴール』として発表するとのこと。月間MVPは2019シーズンから継続して5シーズン目、月間ベストゴールは昨シーズンに引き続き2シーズン目となる。

以下、リリース通り。

コナミデジタルエンタテインメントとJリーグは、今シーズンも『明治安田生命Jリーグ KONAMI 月間MVP』、『明治安田生命Jリーグ KONAMI 月間ベストゴール』を通じてサッカーの魅力を広く伝え、より多くの皆さまに、サッカーならではの感動や最高の喜びを共有し、感じる機会を提供いたします。 なお、同賞に選ばれた選手には、下記概要に記載の賞金を贈呈いたします。

【2023シーズンの月間表彰概要】

■名称

●明治安田生命Jリーグ KONAMI 月間MVP（MEIJI YASUDA J.LEAGUE KONAMI MONTHLY MVP）

●明治安田生命Jリーグ KONAMI 月間ベストゴール（MEIJI YASUDA J.LEAGUE KONAMI Goal of the Month）

■略称表記

●KONAMI 月間MVP（KONAMI MONTHLY MVP）

●KONAMI 月間ベストゴール（KONAMI Goal of the Month）

■対象試合

明治安田生命J1リーグ、J2リーグ、J3リーグ

※JリーグYBCルヴァンカップは対象外

■対象選手

上記大会に出場した全選手

■選考基準

各月のリーグ戦（J1、J2、J3）において最も活躍した選手、最も優れたゴールとして選出された選手

■表彰

【月間MVP賞金】

明治安田J1：400,000円、明治安田J2：300,000円、明治安田J3：200,000円

【月間ベストゴール賞金】

明治安田J1：200,000円、明治安田J2：150,000円、明治安田J3：100,000円

■発表

原則、当該月の翌月に発表

※各賞の選考方法については決まり次第、改めて発表