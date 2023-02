BTSの楽曲「Dynamite」のミュージックビデオを再現した大人向けレゴセット「レゴ アイデア BTS Dynamite」が発売される。

このレゴセットでは「Dynamite」のMVに登場するアイコニックなシーンを、レゴブロックのミニフィギュアになったBTSメンバー7人と749個のレゴのピースを用いて再現することができる。ドーナッツショップやアイスクリームトラック、レコードストアなどは建物ごとに取り外すことが可能であるため、個別に遊んだり飾ったりすることができる。また本セットの購入特典として、BTSの特製レコード型ポストカードとステッカーセットが数量限定でプレゼントされる。

「レゴ アイデア BTS Dynamite」の発売は、世界中のレゴのファンから提案されたアイデアを基に製品化を行う取り組み「レゴ アイデア」を通じて実現した。発案したのは、レゴファンであるアメリカ在住の20歳のジョシュと21歳のジェイコブ。ジェイコブは「ジョシュは組み立てとデザインを担当し、BTSの大ファンである私は、何が必要なのか、どんなディテールが重要なのかを彼に伝えました。本当に楽しい作業でした」とレゴセットの制作過程について説明し、ジョシュはこのセットの反響について、「このプロジェクトが一夜にしてネット上で拡散したときは、正気の沙汰とは思えませんでした」とコメントした。

レゴプロダクトグループの責任者であるフェデリコ・ベガーは、「ジョシュとジェイコブのカラフルなデザインを見たとき、これはヒット作になると思いました」「このセットは、創造性、情熱、そして何よりも楽しさを強調しています。ファンの皆さんが組み立ててディスプレイしているのを見るのが楽しみです」と語った。

